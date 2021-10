Planetário Rubens de Azevedo atrai turistas durante o fim de semana em Fortaleza

Após um longo período de espera, aos poucos, turistas e fortalezenses voltam a desfrutar dos atrativos culturais da capital alencarina. Desde o último dia 16 de outubro, o Planetário Rubens de Azevedo, localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, retomou as atividades em modelo presencial.

Seguindo todos os protocolos de segurança, como o uso obrigatório da máscara por parte dos visitantes e funcionários, além da demarcação do distanciamento social estampado nas poltronas, o Planetário abre suas portas três vezes por semana, com sessões realizadas às sextas, aos sábados e domingos.

Este foi o segundo final de semana seguido de funcionamento do Planetário desde a retomada das atividades presenciais, mais de 750 pessoas já passaram pelo local desde sua abertura durante os dias 16, 17, 22, 23 e 24 deste mês. Dermeval Carneiro, Diretor do Planetário, comenta sobre a expectativa de ampliar o funcionamento do local durante o período das férias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As sessões, neste retorno, estão chamando muita atenção, todas lotadas, desde o primeiro fim de semana. Neste fim de semana, nós ampliamos as sessões para sexta-feira. Em breve, no que chamamos de alta temporada, no mês de dezembro, devemos abrir de quinta a domingo", explica o diretor.

Atualmente, cada sessão está recebendo até 50 pessoas, o que corresponde a 60% da capacidade do local. De acordo com Dermeval, antes da pandemia, o espaço recebia, anualmente, cerca de 15 mil estudantes e outros 30 mil visitantes, entre fortalezenses e turistas. Ele descreve a realização em observar o local aberto para visitas novamente.

"É com muita alegria que, após 19 meses parados, estamos de volta, aplicando a missão do planetário, que é um equipamento que atua no binômio turístico e pedagógico. Então, ele é de entretenimento e é de cultura também", declara.

Programação

De acordo com a programação do local, às sextas-feiras, a programação tem início às 18h, com a sessão "Viagem no Foguete de Papel", seguida de "Visões do Cosmos", às 19h. Já aos sábados e domingos, são oferecidas ao público, além de "Viagem no Foguete de Papel", "Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo", "Da Terra às Galáxias" e "A Luz e o Berço da Vida", às 17h, 18h, 19h e 20h, respectivamente.

LEIA TAMBÉM| Bombeiros debelam incêndio em galpão de uma indústria de borracha na Paupina



Para ter acesso a qualquer uma das sessões, os ingressos custam R$ 6,00, a meia, e R$ 12,00, a inteira, que podem ser adquiridos diretamente na bilheteria física do Planetário ou por meio do site da Sympla Bileto.

A retomada das atividades presenciais também contempla escolas, que podem agendar as visitas por meio do endereço eletrônico do próprio planetário. Terças e quintas são destinadas para escolas públicas, já as quartas e sextas são oferecidas para escolas particulares.

Segundo Dermeval Carneiro, por mais que temas astronômicos e físicos pareçam complicados e distantes da realidade de muitos, a linguagem apresentada durante as sessões é pensada e elaborada para alcançar o maior número de pessoas possível.

"Com a linguagem e as imagens, até um leigo consegue aprender os fenômenos e as mais modernas descobertas da astrofísica. Além das histórias mitológicas das constelações, aprendemos como surgiu o universo, as galáxias e suas estruturas, entre outros temas", finaliza.

LEIA TAMBÉM| Mercado dos Peixes: Concessionária e permissionários marcam reunião



Aprovação dos visitantes

O Povo visitou uma das apresentações realizadas neste domingo, 24, e constatou o grande interesse dos visitantes em participarem das sessões disponíveis neste fim de semana. Turistas de outros estados aprovaram a ida ao planetário.

"É minha primeira vez aqui, adorei o planetário. É muito legal, tanto para crianças, como para adultos. É uma atração que vale a pena até para quem é da terra, vale conhecer e prestigiar, para quem vem de fora é uma oportunidade muito legal", comenta Renata Cavalcante, 26, que vive em Natal, no Rio Grande do Norte.

Já para Aron Neto, 57, que reside no Maranhão, o Planetário se torna um atrativo turístico a mais para os turistas que desejam visitar Fortaleza.

"Foi ótimo, gostei demais. Foi muito especial participar. Sou maranhense, e admiro muito essa parte do turismo da cidade. É a minha primeira vez em Fortaleza, e esse tipo de apresentação é um atrativo a mais", destaca.

A visita ao planetário também é aprovada e indicada por quem vive na capital cearense, é o que diz a assistente comercial Irlene Silva, 34, que já tinha visitado o planetário quando era mais jovem e agora pôde levar o filho para viver uma nova experiência.

"Eu adorei, tinha vindo quando era adolescente em um passeio da escola e agora pude trazer meu filho para conhecer e sentir a mesma sensação que eu senti, foi maravilhoso".

Irlene destaca que o Planetário oferece, para crianças, uma opção de expansão do conhecimento que vai além do que é visto dentro das salas de aula.

"Participar dessa visita traz um conhecimento que vai além dos livros, eu amei. Ele tem cinco anos, e aprendemos muito hoje", completa.

LEIA TAMBÉM| Ceará soma 942.981 casos e 24.465 mortes pela Covid-19



Opções no interior

Além da retomada das atividades presenciais em Fortaleza, o diretor do Planetário Rubens de Azevedo, Dermeval Carneiro, revelou que, em breve, o interior do Estado também passará a contar com planetários de alto padrão.

"Temos o projeto do planetário do Crato, que está em processo de conclusão. No próximo semestre deverá ser inaugurado, será de topo de linha. O planetário localizado em Sobral também irá passar por um upgrade. Teremos essa capilaridade no Estado, com equipamentos no sul, no norte e aqui na parte leste", ressalta.

Veja registros da visita

Tags