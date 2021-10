Mercado dos Peixes: Concessionária e permissionários marcam reunião

Permissionários do Mercado dos Peixes de Fortaleza realizaram uma nova manifestação neste domingo, 24, pedindo o fim da cobrança de tarifa no estacionamento rotativo. Assim como no ato realizado na noite deste sábado, 24, os trabalhadores bloquearam a área de check-out do local, permitindo a saída de clientes sem o pagamento da taxa, que custa R$ 6 por hora. Durante a manifestação, representantes da empresa Parkfor, concessionária que administra o equipamento, agendaram uma reunião com o advogado que representa a categoria. No encontro, que deve acontecer ao longo da semana, serão discutidas possíveis soluções para o impasse.



O presidente da associação que representa os permissionários, Rogerbert Lima Alves, 52, afirma que os trabalhadores “não abrem mão” do estacionamento gratuito, modelo adotado antes da concessão. Ele diz que as manifestações são pacíficas e devem continuar até que a empresa atenda a reivindicação da categoria. “Se já é pesado para os clientes, imagina para nós, que estamos aqui para ganhar o pão de cada dia. Seis reais pode parecer um valor até viável, mas e quem vem aqui e fica quatro, cinco horas ou até mesmo o dia todo? Essa conta não fecha, nem para os clientes e nem para os trabalhadores”, reclama o representante.



A cabeleireira, Eliane Morais, 52, que costuma frequentar o Mercado dos Peixes aos fins de semana, defende que a cobrança da tarifa seja revista pela concessionária. “Eu entendo o lado deles (permissionários) e acho que por serem trabalhadores, essa taxa deveria ser mais barata ou nem existir. Para eles, que passam o dia trabalhando aqui, gastar com estacionamento é até um prejuízo no fim das contas. E também acredito que não deveria ser R$ 6 para nós (clientes), porque a maioria das pessoas que vêm aqui não passa só uma hora. Então isso acaba ficando caro mesmo”, opina.

Veja a nota na íntegra:



Em entrevista ao, o advogado da Parkfor, Eugênio Vasques, disse que a manifestação dos permissionários é “totalmente ilegal”. “Ninguém pode chegar tentando quebrar as coisas e impor sua vontade sobre as regras. A empresa foi a vencedora da concessão pública e tem o pleno direito de instituir mudanças no equipamento. Aqueles que causarempoderão ser responsabilizados”, afirmou Vasques. Ainda segundo o advogado, a empresa isenta os permissionários da taxa de estacionamento de 6 às 11 horas, nos sete dias da semana.O advogado também ressalta que, embora seja contrária à manifestação, a empresa decidiu não adotar medidas que pudessem gerar eventuais conflitos. “Apesar de não concordar com a manifestação, a gente preferiu não acionar nada (Polícia Militar e Guarda Municipal) por entender que o. Agora, obviamente que a administradora não vai admitir que prejuízos sejam causados à população, porque apesar de ser uma concessão, a empresa tem a obrigação de conservar aquele equipamento para garantir a melhor experiência de visita aos frequentadores”, complementa.Após a manifestação de ontem, a Parkfor enviou nota aoem que afirma estar seguindo todos os trâmites legais relacionados à administração do Mercado dos Peixes. A empresa classificou o protesto como uma “obstrução irregular” e argumentou que o valor da tarifa do estacionamento é um dos mais acessíveis na comparação com outros mercados da região.

A empresa administradora do Mercado dos Peixes lamenta a obstrução irregular e à força feita no local, mais precisamente no estacionamento do equipamento e pede desculpas aos clientes pelos inconvenientes ocorridos, mas informa que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias à preservação da livre circulação e atividade comercial das pessoas comprometidas com a legalidade.



Tal obstrução é um ato ilegal, tendo em vista ser um direito da concessionária administrar o espaço, premissa essa concedida pela Prefeitura de Fortaleza por meio de concessão pública obtida após longo processo licitatório, com respeito a todos os trâmites legais exigidos pela legislação vigente.



O estacionamento, agora regularizado, impede, por exemplo, que pessoas estranhas ao Mercado cobrem valores abusivos e sem nenhuma garantia de segurança aos usuários. Com a regularização do estacionamento, os consumidores possuem hoje, também, mais vagas para estacionar, tendo em vista que a cobrança, comum em qualquer estabelecimento, impede a permanência diária de automóveis pertencentes a pessoas que não estão consumindo no Mercado. Além disso, o preço cobrado de apenas R$ 6,00 é o mais acessível da região e de outros mercados da capital. O estacionamento conta hoje com toda segurança, trazendo a todo momento tranquilidade aos frequentadores, evitando furtos que comumente aconteciam.



Importante destacar que com a chegada da concessionária, foram expedidas mais de 10 licenças, como o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros, Brigada de Incêndio, O RIST (Relatório de Impacto sobre o Trânsito), Alvará, Registro Sanitário, PGRS, Seguro contra incêndio, furtos e colisões, dentre outros, além do recolhimento dos impostos municipais, estaduais e federais.



O processo de modernização do Mercado dos Peixes trará melhores condições de trabalho aos comerciantes regularizados, que irão passar por um programa de capacitação e coordenação rígida de segurança alimentar. A expectativa é implantar também serviço de drive thru e delivery, visando, principalmente, otimizar o atendimento à população e melhorar as vendas dos boxes, que hoje encontram-se em situação irregular.



A administração do Mercado dos Peixes reitera o seu total comprometimento na contínua melhoria do espaço, visando sempre a excelência no atendimento, sem se arrefecer por atitudes ilegais de uma minoria que não representa o espírito do Mercado dos Peixes.



