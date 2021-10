Permissionários do Mercado dos Peixes protestam contra cobrança de estacionamento

Permissionários do Mercado dos Peixes de Fortaleza realizaram uma manifestação na noite deste sábado, 23, contra a cobrança do estacionamento no local. Eles alegam que a concessionária do equipamento, a empresa Parkfor Soluções e Serviços, teria exigido o pagamento da taxa como forma de retaliação à resistência dos trabalhadores em aderir às possíveis mudanças nas regras de ocupação dos boxes

Durante o protesto, os permissionários bloquearam a entrada e a saída do estacionamento por cerca de uma hora. O ato também teve a adesão de alguns clientes, que em forma de protesto, e com a ajuda dos manifestantes, saíram do local pelas laterais, após o rompimento de barreiras de proteção, sem pagar a taxa referente ao serviço. Por causa da movimentação, houve um princípio de congestionamento no trânsito da Avenida Beira Mar, em frente ao Mercado.

O presidente da associação que representa os permissionários, Rogerbert Lima Alves, 52, afirma que a cobrança do estacionamento aos trabalhadores do local foi determinada pela concessionária no começo desta semana. “Começou na segunda-feira. Todo mundo está tendo que pagar R$ 6 por hora. Imagine aí o quanto isso faz diferença para quem passa o dia inteiro trabalhando. Tem gente que tá pagando R$ 40 por dia. É um absurdo”, reclama. Segundo ele, a empresa decidiu impor a cobrança como “moeda de troca” para a adesão dos permissionários a um contrato que altera as regras de ocupação dos boxes.

“Eles querem que a gente assine um contrato que diz que a gente só tem dois anos de trabalho e depois eles podem nos tirar de lá, fazendo uma nova concorrência. O objetivo da empresa é ficar com quem pagar mais caro. Eles não pensam nas famílias que já tiram seu sustento daqui há anos e não tem outra opção de renda. O pior é que não querem negociar. Disseram que só liberavam [o pagamento do estacionamento] se a gente assinasse esse contrato”, acrescenta Rogerbert, que mantém box no Mercado há mais de 30 anos.

Uma nova manifestação da categoria foi anunciada para este domingo, a partir das 12 horas, no mesmo local. “Dessa vez a gente vai bloquear só a saída e conversar com os clientes para que eles nos apoiem e lutem com a gente. Quem não pagar [o estacionamento], em forma de protesto, vai ser liberado para sair”, finalizou o presidente da associação.

O POVO tentou contato com a empresa Parkfor, por meio de chamada telefônica, mas não teve as ligações atendidas ou retornadas até a publicação desta matéria. A reportagem também buscou a assessoria de imprensa da Regional II, responsável pela administração da área abrangida pelo Mercado dos Peixes, e igualmente não obteve retorno.



