"Cansei de ver políticos ganhando mídia em cima dos animais", diz representante do abrigo São Lázaro

Com anúncio de repasse financeiros ao abrigo São Lázaro, por parte da Prefeitura de Fortaleza, Apollo Maychrovicz, diretor do abrigo informa estar cansado de promessas de ajuda

Após o comunicado do prefeito José Sarto (PDT) sobre o comprometimento de repassar anualmente de R$ 300 mil para Abrigo São Lázaro, o diretor da organização questionou o prefeito por fazer um anúncio sem comunicar os responsáveis pelo abrigo. "Depois do comunicado do Sarto, eu fiquei abismado. Será que o prefeito não tem uma assessoria? Para comunicar algo desse tamanho você primeiro deveria ter entrado em contato com a organização", disse o representante do abrigo São Lázaro, Apollo Maychrovicz, em entrevista à rádio O POVO CBN, com a apresentadora Letícia Lopes, na tarde de terça-feira, 19.

Apollo disse que a indignação sobre essa questão advém das inúmeras promessas recebidas por outros representantes. Promessas essas que não foram concretizadas. Enquanto isso, os animais continuam precisando de doações: "Por dia, o abrigo gasta R$ 1 mil de ração. Tem as contas que ultrapassam R$ 160 mil. Além dos materiais de limpeza, contas de energia, clínicas veterinárias e medicamentos", diz Apollo.

"Eu falo com indignação, mas é porque só Deus sabe o que a gente passa com o abrigo, há quase 28 anos. Eu cansei de ver políticos, a prefeitura, poder público prometendo e nada de concretizar as promessas. Eu cansei de ver os políticos ganhando mídia em cima dos animais. Se acontecer, quando acontecer, eu vou agradecer demais, mas até então não vou dar ibope nem utilizar as imagens dos animais para conseguir alguma coisa", comenta o representante do Abrigo.

Prefeitura: repasses a abrigo começam em novembro



O titular da secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Ferruccio Feitosa, também foi entrevistado para comentar sobre o assunto. Segundo Ferruccio, a previsão é começar o repasse mensal de R$ 25 mil já no próximo mês de novembro. “A gente precisa cumprir com alguns ritos processuais. Então precisamos que eles enviem a documentação para que a gente possa correr e fazer esse repasse o mais rápido possível”.

O representante da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) também disse compreender a reação do integrante da ONG que cuida de animais: “É claro que eu entendo a reação do Apollo. (...) O Apollo fala isso por ficar temeroso que as pessoas achem que a prefeitura supre todas as necessidades do abrigo e diminua as doações”.

Por fim, o secretário esclarece que trata-se de uma ajuda e de reconhecimento ao trabalho dos representantes do abrigo: “isso é uma ajuda que nós enquanto Prefeitura estamos dando ao abrigo. Essa parceria com a Prefeitura não supre todas as necessidades por parte do abrigo”.

“Eu faço aqui um apelo à população que continue doando, continue ajudando o São Lázaro. Esse repasse é mensal de R$ 25 mil reais, não supre todas as necessidades do abrigo. É na verdade algo para dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz”.

