Pefoce recebe doações de brinquedos para crianças vítimas de crime sexual

21:32 | Out. 18, 2021

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) está recebendo doações de brinquedos para o Núcleo de Atendimento Especial à Mulher, Criança e Adolescente (Namca), da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel). O setor é responsável por realizar perícias em vítimas de violência e crimes sexuais. Por meio do projeto permanente “Brinquedos que Cuidam”, o núcleo arrecada brinquedos para entregar às vítimas após o atendimento.

O Namca realiza exames que têm como finalidade comprovar a lesão do crime sexual, coletar vestígios para identificação dos agressores, teste de gravidez das vítimas de estupro e pesquisa de agentes causadores de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) que possuam repercussão penal.

O setor dispõe de uma brinquedoteca com livros, material didático, escorregador, bicicletas, mesas, cadeiras coloridas, personagens infantis e brinquedos. O objetivo, segundo a Pefoce, é transformar o ambiente em um espaço de acolhimento e proteção à infância, para que a criança esteja em um universo contrário às experiências que vivenciou, evitando assim o processo de revitimização.

Como tentativa de minimizar o dano psicológico da violência sofrida, ao final do atendimento a criança é presenteada com um brinquedo. Os objetos são doados pelos próprios servidores, colaboradores e outras instituições, por meio da campanha Brinquedos que Cuidam.

Além do trabalho realizado na sede, localizada em Fortaleza, a Pefoce também realiza esse tipo de perícia nos núcleos espalhados no interior do Estado, o que demanda uma arrecadação permanente dos brinquedos.

Além de brinquedos, o Namca também recebe livros infantis e material didático como lápis de cor, canetinhas, tintas, pincéis, entre outros. Os interessados em contribuir para o projeto Brinquedos que Cuidam podem deixar as doações diretamente na sede da Pefoce.

Endereço: avenida Presidente Castelo Branco, no 901, bairro Moura Brasil, Fortaleza

Telefone para contato: (85) 3101.5049



