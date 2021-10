Evento multiesportivo reúne crianças na Praia do Futuro

01:15 | Out. 18, 2021

Promovido pelo Instituto Povo do Mar, a programação do IPOM Kids terminou neste domingo

O Instituto Povo do Mar (IPOM) promoveu o IPOM Kids, um festival de esportes destinado a crianças e adolescentes atendidos pela entidade. O evento ocorreu na Praia do Futuro e teve quatro dias de duração, iniciando na última quinta-feira, 14, e terminando neste domingo, 17.

Segundo Fabrini Andrade, diretora da Instituição, o esporte foi a principal ferramenta para promover a inclusão social desses jovens durante o evento, com o intuito de engajar os jovens em atividades que estimulam a cooperação, trabalho em equipe, liderança, sociabilidade e confiança.

Foi realizado um circuito de surfe, atividade que abriu a programação do IPOM Kids. Além disso, outras modalidades esportivas foram promovidas, como futebol duplo, carimba, tictoc game, água vôlei, slackline, beach soccer, skate, cabo de guerra, corrida de obstáculos e basquete.

A dinâmica das atividades era acompanhada por educadores e voluntários. Os meninos e meninas formaram 5 equipes com membros de todas as idades para disputarem os jogos, mas todos os participantes eram premiados com medalhas de honra ao mérito, como forma de reconhecimento.

"Os jogos têm o objetivo de reduzir o foco na competição e aumentar a colaboração para alcançar resultados satisfatórios para todos (os membros) do grupo. O IPOM promoveu dias de inclusão e alegria", conta Fabrini. Ela afirma que o grande objetivo do evento é exaltar valores humanos - como solidariedade, esperança, amor e respeito - por meio do esporte.

"Após quase dois anos de pandemia, em que crianças e adolescentes foram privadas do convívio social, ver essa interação deles foi emocionante. Com isso, pais e educadores também puderam juntos fortalecer os sentimentos de fé e esperança em dias melhores, o que tem significado ímpar na vida dos jovens", comenta.





