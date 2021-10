Fortaleza registra alta adesão no "Dia D de Multivacinação" e supera outras capitais

O “Dia D” da Campanha de Multivacinação, realizado no último sábado, 16, registrou alta procura nos postos de imunização de Fortaleza. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram aplicadas, ao todo, 37.835 doses nos 112 locais de vacinação disponíveis. O número supera com folga o desempenho de outras capitais brasileiras que divulgaram balanços parciais, como Recife (10,5 mil), Brasília (10,6 mil), São Paulo (8,9 mil) e Porto Alegre (2,7 mil). No Rio de Janeiro, assim como na Capital cearense, a adesão foi considerada expressiva (61,3 mil).



A Campanha de Multivacinação começou no último dia 1º de outubro e segue até o próximo dia 29. A SMS não soube informar, até a publicação desta matéria, a quantidade total de doses aplicadas desde o começo da mobilização. O público alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos que estão com a caderneta de vacinação desatualizada. Os 17 tipos de imunizantes ofertados são eficazes na prevenção e no combate a doenças como o sarampo, HPV e meningite.



Para as crianças com menos de sete anos, estão disponíveis os imunizantes do tipo BCG, tríplice viral, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócica 10, meningocócica C, febre amarela, varicela e hepatite A. Já quem tem entre 7 e 14 anos pode receber as vacinas de hepatite B, febre amarela, varicela, difteria e tétano adulto, meningocócica e HPV.



Para receber a imunização, basta que as crianças ou adolescentes compareçam ao posto de saúde mais próximo, acompanhados dos pais ou responsáveis, portando o cartão de imunização e documento de identificação com foto.



A coordenadora de imunização da SMS, Vanessa Soldatelli, reforça que os locais de vacinação continuam disponíveis ao longo da semana, das 8h às 16h30 min. “Os postos estão com atendimento disponível para toda essa população que esteja com calendário de vacinação em atraso ou que não saiba como é que está a situação vacinal das suas crianças. Vale a pena ir também [aos postos] para que seja avaliada cada situação e para saber qual vacina será necessária se a caderneta de vacinação estiver desatualizada”, enfatiza Soldatelli.



Cartão digital



Para os pais que perderam o cartão de vacinação dos seus filhos e por isso ainda não compareceram aos postos, a SMS orienta a emissão da certidão digital, que pode ser gerada através do Aplicativo Mais Saúde Fortaleza, disponível para download em dispositivos com sistema operacional iOS e Android. Na aba “Vacinação”, é possível acessar quais as últimas vacinas aplicadas e quais ainda estão pendentes.



Veja como foi a procura nos postos de vacinação em Fortaleza durante o "Dia D"

Confira os locais de vacinação disponíveis na Capital:



- Regional de Saúde I



Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema)



Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)



Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)



Francisco Domingos (Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará)



Fernando Façanha (Rua Rio Tocantins, s/n - Jardim Iracema)



Floresta (Rua Ten. José Barreira, 251 - Álvaro Weyne)



Guiomar Arruda (Rua General Costa Matos, 06 – Pirambu)



João Medeiros (Av. I, 982 – Vila Velha)



Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)



Maria Cirino (Rua da Saudade, 364 – Moura Brasil)



Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará)



Paulo de Melo (Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo)



4 Varas (Rua Profeta Isaías, 456 – Barra do Ceará)



Rebouças Macambira (Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara)



Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor)



Zenirton Pereira (Rua José Roberto Sales, 475 – Barra do Ceará)





- Regional de Saúde II



Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)



Benedito Arthur de Carvalho (Rua Jaime Leonel, 228 - Luciano Cavalcante)



Flávio Marcílio (Av. Abolição, 416 – Mucuripe)



Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 - Praia do Futuro)



Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)



Miriam Porto Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota)



Odorico de Morais (Rua Esperantina, s/n - Cais do Porto)



Pio XII (Rua Belizário Távora, s/n - Pio XII)



Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000)



Sandra Maria (Rua Josias Paula de Souza, s/n – Vicente Pinzón)





- Regional de Saúde III



Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)



César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 3172 – Pici)



Clodoaldo Pinto (Rua Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade)



Cdfam Profº Gilmário Mourão (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)



Eliézer Studart (Rua Tomáz Cavalcante, 546 - Autran Nunes)



Fernandes Távora (Rua Maceió, 1354 - Henrique Jorge)



Francisco Pereira De Almeida (Rua Paraguai, 351 - Bela Vista)



George Benevides (Rua Pio Saraiva, 168 - Quintino Cunha)



Hermínia Leitão (Rua Gen. Couto, 470 - Quintino Cunha)



Humberto Bezerra (Rua Hugo Victor, 51 - Antônio Bezerra)



Ivana Paes (Rua Vírgilio Brígido, s/n – Presidente Kennedy)



João XXIII (Rua Júlio Braga, s/n – João XXIII)



Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)



Luís Recamonde Capelo (Rua Maria Quintela, 935 – Bonsucesso)



Mariusa Silva Sousa (Rua Araça, s/n – Bonsucesso)



Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)



Santa Liduína (Rua Prof. João Bosco, 213 – Parque Araxá)



Sobreira de Amorim (Rua Des. Luís Paulino, 190 - Jóquei Clube)



Waldemar Alcântara (Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube)





- Regional de Saúde IV



Abel Pinto (Travessa Goiás, s/n - Demócrito Rocha)



Dom Aloiso Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)



Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n – Dendê)



Gothardo Peixoto F. Lima (Rua Irmã Bazet, 153 - Damas)



Gutemberg Braun (Rua Monsenhor Agostinho, 505 - Vila Peri)



Jose Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N – Itaoca)



Luis Albuquerque (Rua Benjamin Franklin, 735 – Serrinha)



Luis Costa (Rua Marechal Deodoro, 1501 – Benfica)



Oliveira Pombo (Rua Rio Grande do Sul, s/n - Couto Fernandes)



Antônio Ciríaco (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba)



Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 – Fátima)



Turbay Barreira (Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União)





- Regional de Saúde V



Abner Cavalcante (Rua Joana Batista, 471 – Bom Jardim)



Argeu Herbster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)



Dom Lustosa (Rua A, s/n - Granja Lisboa)



Edmilson Pinheiro (Av. H, 2191 - Granja Lisboa)



Fernando Diógenes (Rua Teodoro de Castro, s/n - Granja Portugal)



Graciliano Muniz (Rua 106, 345 - Conjunto Esperança)



Guarany Mont'alverne (Rua Geraldo Barbosa, 3230 - Granja Lisboa)



João Pessoa (Rua Rubi, s/n – Jardim Jatobá)



João Elísio Holanda (Rua Juvêncio Sales, s/n – Aracapé)



José Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 - Genibaú)



José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim)



José Walter (Av. José de Araujo Lima, 1631 - 3a etapa – José Walter)



Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)



Luciano Torres de Melo (Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro)



Luiza Távora (Travessa São José, 940 – Mondubim)



Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª etapa Conjunto Ceará)



Parque São José (Rua Des. Frota, s/n - Parque São José)



Pedro Celestino (Rua Gastão Justo, 215 - Maraponga)



Pontes Neto (Rua 541, nº 150 - 2ª etapa Conjunto Ceará)



Regina Maria Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)



Régis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)



Ronaldo Albuquerque (Av I, s/n - Conj. Ceará/Genibaú)



Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)



Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 - Manoel Sátiro)



Zelia Correia (Rua Antônio Pereira, 1495 – Planalto Ayrton Senna)





- Regional de Saúde VI



Alarico Leite (Av. dos Paroaras 301 – Passaré)



Anísio Teixeira (Rua Guarany, 355 - Pq. Itamaraty)



César Cals de Oliveira (Rua Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança)



Edilmar Norões (Rua H, 319 - Parque Dois Irmãos)



Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista)



Evandro Ayres de Moura (Av. Castelo de Castro, s/n - Conj. Palmeiras)



Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)



Fausto Freire (Av. Isabel Bezerra, 416 - Parque Santa Maria)



Galba de Araújo (Av. Recreio, 1390 – Lagoa Redonda)



Hélio Góes Ferreira (Av. Eng. Leal Limaverde, 453 – Sapiranga)



Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)



Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré)



João Hipólito (Rua 03, nº 88 - Dias Macêdo)



José Barros de Alencar (Rua José Nogueira, 180 – Pedras)



Luís Franklin (Rua Alexandre Vieira, s/n - Coaçu)



Maria de Lourdes (Rua Reino Unido, 115 – Jardim das Oliveiras)



Maria Grasiela (Rua Edésio Monteiro, 1450 - Santa Fé)



Marcus Aurélio Rabelo (Rua Iracema, 1100 - Santa Filomena)



Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz)



Melo Jaborandi (Rua 315, nº 80 – Jangurussu)



Messejana (Rua Guilherme Alencar s/n - Messejana)



Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Miranda s/n - Sapiranga Coité)



Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)



Otoni Cardoso do Vale (Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina)



Pompeu Vasconcelos (Rua 05, s/n, Conj. João Paulo II – Barroso)



Sítio São João (Rua Verde Cinco, 71 – Jangurussu)



Terezinha Parente (Rua Nelson Coelho 209 – Lagoa Redonda)



Waldo Pessoa (Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 – Barroso)



