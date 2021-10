Garoto que teve foto viralizada por conta de um câncer se recupera totalmente da doença

A informação foi dada nesta semana pela mãe do pequeno, Kaitlin, em suas redes sociais. Beckett Burge já foi liberado até mesmo para retornar à escola e está permitido a executar outras atividades junto as demais crianças

Há dois anos Beckett Burge comoveu o mundo ao aparecer em uma foto sofrendo por conta de uma sessão de quimioterapia enquanto era amparado pela irmã mais velha. Na época, o garoto tinha apenas quatro anos de idade e enfrentava uma leucemia linfoblástica aguda. Hoje, com seis anos, a comoção que a imagem do pequeno provoca é por outro motivo: ele recebeu alta e se recuperou totalmente da doença.

A informação foi dada nesta semana pela mãe do garoto, Kaitlin, em suas redes sociais. Segundo publicação, o menino já foi liberado até mesmo para retornar à escola e está permitido a executar outras atividades junto as demais crianças.

O garoto e a irmã, em foto tirada neste ano de 2021 (Foto: Facebook/Kaitlin Burge)



Entre as atividades favoritas do garoto estão as brincadeiras no jardim e as voltas de bicicleta que dá ao lado da irmã mais velha, Aubrey. A menina é a mesma que aparece ao lado dele na foto onde está apresentando mal-estar, inclinado em um aparelho sanitário, careca e visivelmente debilitado.

Kaitlin considera o apoio de Aubrey como parte fundamental do processo de cura do garoto e diz que os irmãos tem um laço insubstituível, segundo informações do portal de notícias G1. Agora, as duas crianças deixaram o momento difícil para trás e vivem a infância da forma feliz como ela tem que ser vivida.

