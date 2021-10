Homem é morto a tiros na Praia de Iracema nesta sexta-feira, 15

19:19 | Out. 15, 2021

O crime aconteceu na Rua dos Tabajaras e movimentou as forças de segurança nesta noite

Uma vítima do sexo masculino foi morta a tiros na rua dos Tabajaras, Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 15.

A Perícia Forense e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. A Polícia Militar ainda estava no local após o recolhimento do corpo. O crime aconteceu nas proximidades de um condomínio.

Policiais Militares do Grupo de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizavam diligências na Praia de Iracema, área turística da Cidade.

Não há identificação da vítima, mas moradores repassaram aos policiais que o homem residia na comunidade chamada "Baixa Pau", na Praia de Iracema.



