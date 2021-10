Posto de saúde está sem energia elétrica há mais de três semanas em Fortaleza

20:26 | Out. 13, 2021

Unidade de saúde localizada no bairro Granja Portugal está sem eletricidade desde o dia 1º de outubro, segundo usuários

Por falta de energia elétrica, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Fernando Diógenes, localizada no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, suspendeu os atendimentos médicos e demais serviços de atenção primária prestados à população. Segundo um usuário ouvido pelo O POVO, que prefere não se identificar, o prédio está sem luz desde o dia 1º deste mês. Ele diz que os moradores da comunidade já comunicaram o problema à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ainda segundo o usuário, os profissionais lotados na UBS comparecem ao local cotidianamente para cumprir expediente, mas devido à falta de energia, ficam impossibilitados de exercerem as atividades. “Os médicos e enfermeiros até vão trabalhar, todos os dias, mas voltam pra casa assim que chegam, porque como está sem energia, os consultórios ficam sem ar condicionado, e não tem como usar computadores e outros equipamentos que eles precisam para trabalhar”, afirmou o usuário. Ele ainda acrescenta que, em virtude da interrupção no serviço, moradores que procuram a unidade são orientados pelos funcionários a buscar atendimento na UBS Maciel de Brito, no bairro Conjunto Ceará, distante 2 km da comunidade.

A falta de assistência médica tem afetado diretamente os usuários que fazem tratamento à base de medicamentos controlados, adquiridos exclusivamente mediante prescrição médica. “Fui ao posto várias vezes com minha mãe para pegar uma receita, porque ela tem pressão alta e toma diazepam, mas como não tinha atendimento, não liberaram o medicamento. Só com receita”, disse um outro usuário. Segundo ele, antes da suspensão dos atendimentos, a mesma UBS já havia reduzido a oferta de médicos pela metade. “Já está com três meses que passou a ter só três [médicos]. Antes, eram seis”, reclamou.

O POVO procurou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza, que por meio de nota negou interrupção nos serviços na UBS. Sobre a falta de energia elétrica apontada pelos usuários, a pasta afirma que o problema foi ocasionado devido a uma instabilidade na rede elétrica e que já está buscando uma solução para a resolver o impasse.

