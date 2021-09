Homem baleado entra em posto de saúde de Fortaleza para pedir ajuda

O sangue do homem ficou espalhado pelo chão. Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 29, no bairro Luciano Cavalcante

Um homem de 34 anos pediu socorro no posto de saúde Manuel Carlos Gouveia, no Jardins das Oliveiras, em Fortaleza, após ser baleado em uma tentativa de homicídio no bairro na manhã desta quarta-feira, 29. O sangue da vítima ficou espalhado pelo chão da unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e também realiza buscas para prender as pessoas envolvidas no caso. O homem tem duas passagens na Polícia por tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ressaltou, por meio de nota, que atua para coibir crimes na região. A atuação se dá por intermédio do 19º Batalhão da Polícia Militar, com viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), com apoio do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PM.



O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) e, até às 13 horas desta quarta, não obteve resposta

