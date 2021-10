Feriado nacional: veja o que abre e não abre nesta terça-feira, 12

Neste 12 de outubro, próxima terça-feira, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Trata-se de um feriado nacional, por isso alguns serviços terão horário de funcionamento alterado ou ficarão fechados em Fortaleza. Confira informações sobre alguns serviços prestados na Capital cearense.

Lojas de rua e shopping centers

As lojas funcionarão normalmente. A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) considera o feriado do dia 12 uma data importante para o varejo. "Trata-se da 4º melhor dada para o varejo. Segundo uma pesquisa realizada pela CDL, os produtos mais procurados pelos pais para os filhos são smartphones, notebooks, sapatos e roupas", informa Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Ceará recebe mais 186 mil doses da vacina da Pfizer nesta segunda, 11

+ Fortaleza tem maior geração de empregos formais do Norte e Nordeste, anuncia Sarto

Centro Fashion Fortaleza

O Centro Fashion Fortaleza terá seu funcionamento, das 9h às 19h, normal durante o feriado. Além da compra física, o cliente pode comprar via Feira Digital.

Correios

Durante o feriado, não haverá funcionamento dos Correios em Fortaleza. As unidades dos Correios só funcionarão na segunda-feira, 11, e quarta-feira, 13.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente, conforme horário individual de cada estabelecimento.

Shopping

Benfica

O Shopping Benfica terá seu funcionamento normal.

Lojas, quiosques, box e praça de alimentação: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 07h às 21h

Clubinho Pet: 09h às 21h

Caixa Econômica Federal: Fechado

Banco Santander: Fechado

Liv Saúde: Fechado

Prevtop: Fechado

Laboratório Clementino Fraga: Fechado

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC): Fechado

Casas Lotérica: Fechado

Casa Do Cidadão: Fechado

Benfica Park: 7h às 23h

Del Paseo

O Shopping Del Paseo terá seu funcionamento normal.

Praça de Alimentação: 10h às 21h

Lojas e Quiosques: 10h às 21h

Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h

Parks & Games: 10h - 22h

Caixa Econômica: fechada

Grand Shopping Messejana

O Grand Shopping Messejana terá seu funcionamento normal, nos horários de 10h às 22h, com lojas, quiosques e praça de alimentação funcionando normalmente.

Banco Itaú: Fechado

Clínicas: Fechadas

Academia Bluefit: Funciona de 6h às 22 horas.

Iguatemi

O Shopping Iguatemi terá seu funcionamento normal.

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praças de alimentação e restaurantes: 10h às 22h



Hipermercado Extra: 7h às 23h



Lojas Americanas: 10h às 22h



Cobasi: 9h às 21h



Clínica CLDO: 7h às 17h



Casas Lotérica: 10h às 18h



Correios: Fechado



Detran: Fechado



Laboratório Emílio Ribas: Fechado



Polícia Federal: Fechado

North Shopping

Os shoppings North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping terão seu funcionamento normal. Confira os horários de cada empreendimento:

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínica SIM: 7h às 14h

Clínica Nest: fechada

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Oftalmoclínica: fechada

Santiago Loteria: 10h às 20h

Smart Fit: 8h às 14h

Super Lagoa: 7h às 22h

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínica SantaMed: 7h às 21h

Clínica Vacinart: 8h às 20h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Casas Lotérica: Fechada

North Shopping Maracanaú

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Caixa Aqui: Fechada

Caixa Econômica Federal: Fechada

Clínica NEST: fechada

Clínica SIM: 6h às 14h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Smart Fit: 8h às 14h

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Caixa Econômica Federal: Fechada

Clínica Sim: 6h às 14h

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Smart Fit: 8h às 14h

Parangaba

O Shopping Parangaba terá seu funcionamento normal.

Casas Lotérica: Fechado



Selfit: 8h às 14h

Cinema: funcionamento de acordo com as sessões divulgadas

Game station: 12h às 22h



RioMar

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy terão seu funcionamento normal.

A exceção é em relação aos órgãos públicos, banco e algumas clínicas de saúde, que fecham, além

das academias que terão horários diferenciados.

das academias que terão horários diferenciados. As plataformas de vendas RioMar Online (www.riomarfortalezaonline.com.br e www.riomarkennedyonline.com.br) têm atendimento normal, das 10h às 21h.

Metrofor

As linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza terão funcionamento em horários especiais no feriado. Terão operação no feriado as linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe. Os VLTs de Cariri e Sobral não terão funcionamento neste feriado.

Confira os horários:

Linha Sul



Saindo da estação José de Alencar: 07:42, 08:09, 08:36, 09:03, 09:30, 09:57, 10:24, 10:51, 11:18, 11:45, 12:12, 17:17, 17:47, 18:17, 18:47, 19:17, 19:47, 20:17, 20:47, 21:17, 21:47, 22:17 e 22:47

Saindo da estação Carlito Benevides: 07:30, 07:57, 08:24, 08:51, 09:18, 09:45, 10:12, 10:39, 11:06, 11:33, 12:00, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 2035, 21:05, 21:35, 22:05 e 22:35

Linha Oeste

Saindo da estação Caucaia: 08:30, 10:15, 11:45, 16:45, 18:15 e 20:00

Saindo da estação Moura Brasil: 07:45, 09:30, 11:00, 16:00, 17:30 e 19:15

VLT Parangaba-Mucuripe

Saindo da estação Iate: 07:25, 08:06, 08:47, 09:28, 10:09, 10:50, 11:31, 12:12, 16:59, 17:40, 18:17, 18:54, 19:31, 20:08, 20:45, 21:22 e 21:59.

Saindo da estação Parangaba: 07:25, 08:06, 08:47, 09:28, 10:09, 10:50, 11:31, 12:12, 16:59, 17:40, 18:17, 18:54, 19:31, 20:08, 20:45, 21:22 e 21:59.

VLT de Sobral

Não haverá operação.

VLT do Cariri

Não haverá operação.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags