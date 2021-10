Fortaleza tem maior geração de empregos formais do Norte e Nordeste, anuncia Sarto

O prefeito trouxe que Fortaleza registrou neste ano um saldo de 27.172 vagas de emprego, o melhor resultado entre as capitais do Norte e Nordeste

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou pelas mídias sociais na manhã desta segunda-feira, 11, que a Capital registrou neste ano um saldo de 27.172 vagas de emprego, o melhor resultado entre as capitais do Norte e Nordeste. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

"Os dados mostram que, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, nossa Cidade tem superado desafios, gerando novas oportunidades", declarou o prefeito.

Para Sarto, os resultados são em consequência de ações de capacitação, de pacote de socorro fiscal e de investimento em obras nas regionais de Fortaleza.

De acordo com dados do Caged, de janeiro a agosto, foram registradas em Fortaleza 168.876 admissões ante 141,704 demissões, gerando um saldo positivo de 27.172 empregos. Dentre os setores, serviços é o que mais está demandando vagas, com saldo de 17,1 mil postos de trabalho no período. Em seguida, aparecem construção (3,9 mil), comércio (3,3 mil), indústria (2,6 mil) e agropecuária (38).

No Nordeste, depois de Fortaleza, as capitais nordestinas que mais geraram empregos no acumulado do ano até agosto foram Salvador (BA) com 21,2 mil vagas e Recife (PE) com 16,2 mil vagas. Por outro lado, a que tem menor saldo de empregos é Aracaju (SE) com 2,2 mil vagas.

