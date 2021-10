Crefito6 oferta atendimentos gratuitos pós-covid na Praça do Ferreira

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito6) vai ofertar atendimentos gratuitos pós-Covid à população. A iniciativa faz parte do lançamento da campanha “Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional na Linha da Vida”. A ação ocorre na próxima quarta-feira, 13 de outubro, Dia Nacional de ambas as categorias de saúde, das 7h às 12h, na Praça do Ferreira.

De acordo com a organização, serão disponibilizados os serviços de consultas, exames e indicações fisioterapêuticas de exercícios para aumentar e melhorar a capacidade respiratória, além de orientações posturais e motoras para o alívio das sequelas da doença. Já pela Terapia Ocupacional, serão realizadas atividades de avaliação dos papéis ocupacionais, gerenciamento do cotidiano e funcionalidade na execução das atividades da vida diária, além de testes de memória, ansiedade e estresse.

Sobre o assunto Profissionais da saúde que faltaram a 3ª dose em Fortaleza podem se vacinar neste fim de semana

Atos em memória dos 600 mil mortos por Covid acontecem em capitais pelo País

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Conselho também realiza o lançamento da exposição “Na Linha da Vida - Diário de Uma Pandemia”. A série reúne fotos da fisioterapeuta Marília Quinderé, além de poemas e relatos de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus. O trabalho ficará exposto na praça apenas no dia 13. Logo em seguida, a exposição será realocada para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde permanecerá até 22 de outubro.

Membros Crefito 6 Jovem também realizarão o cadastramento da população no aplicativo gratuito de busca do Crefito6. Na plataforma, é possível encontrar profissionais da saúde por localização, especialidade e outros.

SERVIÇO

Tenda de atendimento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional pós-Covid e lançamento da exposição “Na Linha da Vida - Diário de uma Pandemia”

Data: Quarta-feira, 13 de outubro

Local: Praça do Ferreira

Horário: 7h às 12h



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags