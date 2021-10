Profissionais da saúde que faltaram a 3ª dose em Fortaleza podem se vacinar neste fim de semana

18:31 | Out. 08, 2021

O grupo de faltosos vai poder receber a D3 neste sábado, 9, e no domingo, 10, das 9 às 17 horas

Os trabalhadores da saúde que faltaram ao agendamento da terceira dose (D3) da vacina contra Covid-19 em Fortaleza ganham uma nova oportunidade neste fim de semana. Segundo a Prefeitura, esse grupo de faltosos vai poder receber a D3 neste sábado, 9, e no domingo, 10, das 9 às 17 horas. O Centro de Eventos e o Shopping Iguatemi estão entre os equipamentos onde o processo será realizado.

Para receber a dose, é necessário que trabalhadores sigam até os locais e apresentem: documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência, cartão de vacinação e comprovante do agendamento anterior.

Locais que vão realizar o atendimento:

Sábado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Centro de Eventos (salões): Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Shopping Iguatemi: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Shopping RioMar Kennedy: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu): R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho: Av. Osório de Paiva, 2466, Bonsucesso

Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele: Av. Juscelino Kubischeck, 5495, Passaré

Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues: Av. Lineu Machado, 155, Jóquei Clube

Domingo

Centro de Eventos (salões): Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Shopping Iguatemi: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Shopping RioMar Kennedy: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu): R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu

Ainda conforme Prefeitura, o primeiro dia de agendamento para a terceira dose desses profissionais, que ocorreu na última quinta-feira, 7, resultou na imunização de 16.382 mil trabalhadores. No entanto, haviam 21.524 agendados. Os faltosos devem ser atendidos neste fim de semana.

Órgão ainda comunicou que novos agendamentos para terceira dose desse púbico devem ser realizados neste sábado e no domingo. Ao todo, cerca de 19 mil trabalhadores foram convocados. As listas são disponibilizadas no site da Prefeitura para consulta. Também é possível acompanhar agendamento pelo site Vacine já.



>>> Confira listas clicando aqui

Tags