Avenida Desembargador Moreira recebe nova sinalização nesta sexta-feira

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está realizando uma série de intervenções na avenida Desembargador Moreira. As mudanças fazem parte da requalificação da via entre a avenida Abolição e a Praça Portugal. Nesta sexta-feira, 8, a entidade fez a instalação de um novo semáforo na Avenida Desembargador Moreira com a Rua República do Líbano, no bairro Meireles.

Segundo a AMC, com esta implantação, a Capital passa a operar com 1.063 semáforos. Atualmente, 56% dos semáforos de Fortaleza operam em tempo real e 44% em modo convencional. Também foi realizada a instalação de grupos focais para ciclistas na avenida com a Rua Canuto de Aguiar e Ana Bilhar. O equipamento, que compõe o semáforo, proporciona maior segurança na realização da passagem pelo cruzamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última quarta-feira, 6, a Autarquia também realizou a implementação de uma nova travessia exclusiva para pedestres semaforizada na Praça Portugal. Segundo a AMC, no local trafegam em média 68 mil veículos por dia. As alterações têm como objetivo disciplinar a circulação, reduzir conflitos veiculares e proporcionar um tráfego mais seguro aos pedestres e ciclistas.

Sobre o assunto Fortaleza teve 7 mil atropelamentos e 415 mortes em 5 anos

Mais de mil vias de Fortaleza terão o asfalto recuperado até o fim de 2021

Requalificação

A requalificação da Avenida Desembargador Moreira, no trecho compreendido entre a avenida Abolição e a Praça Portugal, já se encontra nos ajustes finais. Além da sinalização, outras intervenções foram realizadas, como extensão de calçada, ativação da área para pedestres, infraestrutura cicloviária, via com pavimento intertravado, reforma de calçadas, requalificação da iluminação, rampas de acessibilidade, arborização e paisagismo.



Tags