Mais de mil vias de Fortaleza terão o asfalto recuperado até o fim de 2021

Out. 02, 2021

A operação Recuperação Asfáltica 2021 está próxima de atingir a meta traçada para este ano. Isso porque, entre os meses de janeiro e outubro, 440 mil m² de asfalto dos 500 mil m² que passarão por recuperação já receberam melhorias.

Ao todo, 800 vias de Fortaleza já receberam alguma ação da operação. A meta da Prefeitura é de que, até o fim do ano, mais de mil vias da Capital recebam melhorias no asfalto.

De acordo com Arcelino Lima, secretário adjunto da Secretaria da Gestão Regional (Seger), as ações tiveram o ritmo acelerado após a diminuição das chuvas na cidade.

"O serviço, que é feito desde o começo do ano, foi intensificado após a quadra chuvosa, com o lançamento da Operação de Recuperação Asfáltica 2021. Tendo sido dividida em 27 áreas, priorizamos as vias de maior acesso e fluxo de veículos, e seguimos para bater a meta anual até o final de 2021", explica.

Segundo Lima, a Seger monitora a situação das vias públicas por meio das demandas e necessidades que são encaminhadas por equipes das doze Regionais da Capital. O secretário explica que as ações são realizadas com intuito de trazer mais proteção aos que compõem o trânsito da cidade. "Tudo isso, para trazer mais qualidade no tráfego e segurança para a população”

De acordo com a Prefeitura, serão investidos R$ 40 milhões com a recuperação dos mais de 500 mil m² de área distribuídos entre vias de grande fluxo e vias secundárias.

O projeto prevê que as principais avenidas da cidade e os grandes corredores de ônibus sejam atendidos prioritariamente. Em uma segunda etapa, as ações seguem para os binários e vias que possuem ciclovias ou ciclofaixas. A etapa final corresponde às principais vias secundárias dos bairros de Fortaleza.

Para definição das vias prioritárias foi utilizado um levantamento de dados realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que apontou qual a intensidade de veículos nas vias da Capital.

A Prefeitura destaca que, para solicitar o serviço, a população pode entrar em contato com a Central 156, por telefone ou pelo aplicativo. Existe ainda a possibilidade de abrir processo diretamente na Secretaria Regional de cada bairro.

Bairros que já receberam a ação:

Barra do Ceará

Pirambu

Meireles

Aldeota

Pirambu

Álvaro Weyne

Cidade 2000

Cocó

Edson Queiroz

Sapiranga

Messejana

Jangurussu

Passaré

Mondubim

Bom Jardim

Granja Portugal

Granja Lisboa

Conjunto Ceará

Parangaba

Rodolfo Teófilo

Centro

Praia de Iracema

José Walter

Vila Peri

Vila Manoel Sátiro

