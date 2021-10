Colombiano é preso com cocaína escondida na sola do sapato tentando embarcar para Portugal

Um colombiano de 43 anos foi preso em flagrante, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, com 4,2 quilos de cocaína, parte dela, escondida na sola do sapato, na noite desta segunda-feira, 4. O homem, que não teve a identidade revelada, embarcaria para Lisboa, em Portugal. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal, no Bairro de Fátima, onde deve responder por tráfico internacional de drogas.

Segundo a PF, o restante da droga estava escondida na estrutura da mala. A ação foi realizada quando o suspeito foi fiscalizado pela PF. A pena para o crime é de até 15 anos de reclusão. O colombiano, que não teve a identidade revelada, encontra-se à disposição da Justiça Federal.



