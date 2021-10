Criança é atropelada por motociclista que fugia de blitz em Fortaleza

13:53 | Out. 02, 2021

Uma criança acabou atropelada no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, após um motociclista não obedecer o comando de agentes de trânsito para que parasse em um blitz. Ao tentar fugir, a moto acabou atingindo a criança. O acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 1º, por volta das 23h30min, na rua 27 de Julho.

A blitz estava sendo realizada por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). De acordo com a AMC, o motociclista foi encaminhado ao 13° Distrito Policial, no bairro Cidade dos Funcionários. Ele responde por tráfico de drogas e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Após o atropelamento, a criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A reportagem solicitou mais informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

