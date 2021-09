Operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil é deflagrada em Fortaleza

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 16, a sexta fase da Operação Hokioi, que visa coibir o compartilhamento na internet de arquivos contendo pornografia infantojuvenil. Na ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Fortaleza. Não houve prisão.

A investigação teve início no Rio de Janeiro e apontou que, numa rede social, foi criado um perfil que oferecia a troca de vídeos com conteúdos de pornografia infantojuvenil. Há indícios de que o perfil esteja vinculado a um computador localizado bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. Na operação desta quinta, foram apreendidos computador, telefone e outras mídias que serão submetidos a exames periciais no intuito de constatar a prática delitiva.

A ordem judicial foi expedida pela 11ª Vara da Justiça Federal do Ceará, no âmbito da VI fase da Operação Hokioi. Os crimes investigados estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de reclusão de 1 a 6 anos.



O nome da operação é uma alusão a ave mitológica que devorava crianças.



