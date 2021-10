Moradores reclamam de ratos e muriçocas no entorno das obras do Acquario Ceará

19:37 | Out. 01, 2021

Estrutura abandonada na Praia de Iracema tem contribuído para a proliferação de ratos e muriçocas, segundo relato de populares. Prefeitura de Fortaleza se comprometeu a combater as pragas urbanas nos arredores do Acquario

Idealizado há mais de uma década, o Acquario Ceará ainda é um grande esqueleto de concreto. Apesar da ausência de vida marinha, planejada para o local, a estrutura abandonada tem atraído outros moradores: as pragas urbanas. Moradores dos arredores da estrutura abandonada relatam aumento de ratos e muriçocas no bairro. Procurada, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Regional II, informou que realiza visitas regulares ao entorno de toda a Praia de Iracema através do Distrito Técnico de Endemias.

Em nota, a administração pública disse que a estrutura do Acquario está cadastrada como um ponto estratégico de atenção e recebe visitas quinzenais de agentes da Prefeitura. Na manhã dessa quinta-feira, 30, O POVO foi até o local conversar com os moradores e ouviu reclamações a respeito da proliferação das pragas urbanas.

Marcos Antônio, 22, contou ser um antigo frequentador da região. O jovem costuma reunir-se com amigos no trecho de areia localizado entre a Ponte Metálica e a Ponte dos Ingleses. De acordo com ele, o problema ocorre em boa parte da orla.

"Vejo muitos desses ratos nessas pedras que ficam na estrutura das pontes, mas não é só aqui. Se você andar de onde nós estamos até a outra ponta da orla, no fim da tarde, vai encontrar ratos", comenta.

Em janeiro de 2020, uma infestação de ratos havia sido registrada nas proximidades do Mercado dos Peixes. Naquele mesmo mês, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Regional II, enviou uma equipe ao local para realizar uma dedetização.

Em 2021, o problema parece ter sido deslocado para outro ponto da orla, segundo moradores. Vinícius Silvestre, 35, que trabalha próximo à estrutura do Acquario, conta que viu agentes da Prefeitura realizando ações de combate a pragas no local durante a última semana.

"Houve uma mobilização do pessoal. Donos de comércio e moradores se juntaram para pensar o que poderia ser feito. Semana passada, vi a Prefeitura aqui fechando alguns buracos de onde saíam muitos ratos e mosquitos", relata.

A Secretaria da Regional II explicou ainda que está trabalhando nos "ajustes finais" do planejamento de datas para uma desratização na área. Também destacou que esses tipos de demandas, como o combate a pragas urbanas, podem ser solicitadas pela população na sede das Regionais.

Já a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) disse, por meio de nota, que mantém a guarda do canteiro de obras do Acquario, o que inclui a limpeza, iluminação, segurança e proteção catódica (processo permanente que protege fundações e estacas, principalmente contra a maresia).

"A manutenção do espaço atende às exigências dos órgãos de controle e garante a adequada proteção das estruturas, evitando assim qualquer dano ao erário. O Acquario Ceará está incluído no pacote de concessões do Governo do Ceará, processo que ainda está em andamento", completou.



