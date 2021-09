Fortaleza: rua Valdetário Mota tem desvio para obra da Cagece; veja mudanças

Obra da Cagece deve aumentar vida útil da tubulação, com investimento de R$ 490 mil. Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) implementou desvio para execução da obra

A rua Valdetário Mota, no bairro Papicu, em Fortaleza, tem trecho bloqueado entre as ruas Ávila Goulart e André Dall’Olio para obra de substituição de rede coletora de esgoto da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A obra, conforme a Cagece, tem o objetivo de aumentar a vida útil da tubulação e recebe investimento de R$ 490 mil.

Com a obra, os condutores que vierem pela rua Valdetário Mota devem entrar à esquerda na rua Ávila Goulart, à direita na Rua Júlio Azevedo, à direita na rua André Dall’Ólio e, por último, à esquerda para retornar à rua Valdetário Mota.

O itinerário das linhas que trafegam pela rua sofreram alteração pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), seguindo o desvio proposto pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira as linhas:

052 – Grande Circular II

056 – Grande Circular II (Corujão)

804 – Aldeota

913 – Papicu/Serviluz/Varjota

920 – Papicu/Caça e Pesca

Obra



A obra da Cagece trata-se da substituição de rede coletora de esgoto da rua Valdetário Mota. Ao todo, serão substituídos cerca de 188 metros de tubulação, com diâmetro de 1000 mm. Conforme a Cagece, a reforma tem prazo de execução de no máximo 90 dias.

A coordenadora de serviços e expansão da Cagece, Aline Bessa, explica que o serviço está sendo prestado em um trecho importante da cidade que dá acesso a várias vias, a estabelecimentos importantes, corredores de ônibus.

“Uma obra significativa para renovação de ativos na Cagece, que beneficiará a população do entorno de diversas formas, inclusive, diminuindo a incidência de fugas e extravasamentos, permitindo que os efluentes do esgoto possam fluir melhor. Isso reflete em saúde para a população, que não precisará se preocupar com doenças causadas por acúmulo de sujeira”, destaca Aline.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags