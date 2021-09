15ª edição da Festa dos Arcanjos ocorre em formato híbrido nesta quarta-feira, 29

A celebração presencial será no Shalom da Paz, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e pela rádio da Comunidade Católica

A Festa dos Arcanjos, tradicional evento promovido pela Comunidade Católica Shalom, será realizada de forma híbrida neste ano. A 15ª edição da celebração receberá o público presencial no Shalom da Paz, no bairro Aldeota, nesta quarta-feira, 29, e terá ainda transmissão ao vivo por meio do canal do YouTube e pela rádio Shalom. A entrada do evento é gratuita.

O evento, que já faz parte dos calendários oficiais do Estado e da Capital, já chegou a ter um público de 10 mil pessoas. Em 2020, cerca de 300 pessoas estiveram em cada missa, e houve ainda a transmissão ao vivo para aqueles que não puderam ir. Neste ano, a organização da celebração tem a expectativa de que apesar da limitação presencial, o público se mantenha presente também pelos acessos virtuais.

A igreja celebra São Miguel, Gabriel e Rafael, os três arcanjos que estão presentes na Bíblia, desde o antigo testamento, no livro de Gênesis até o Apocalipse. Segundo o Padre Antônio Furtado, pároco responsável pela celebração das missas, São Miguel é o arcanjo que aparece no livro do Apocalipse como o arcanjo das batalhas, Gabriel é o anjo que proclama que Deus é forte, já Rafael é o anjo da cura. “Como diz em Hebreus 1,14: Os anjos são espíritos que foram criados por Deus para nos ajudar na nossa salvação, nos combates da nossa vida”, disse.

Programação



15 horas -Terço da Divina Misericórdia

15h30min - Santa Missa

18 horas - Terço Mariano

18h45min - Momento Cívico com Hasteamento das Bandeiras

19 horas - Santa Missa

Serviço

15ª Edição da Festa dos Arcanjos

Data: 29 de setembro de 2021

Horário: A partir das 15 horas

Local: Shalom da Paz – Rua Maria Tomásia, 72 – Aldeota

Outras informações: (85) 3261.4444

Transmissão ao vivo: YouTube e Rádio



