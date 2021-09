Festejos de São Francisco das Chagas, em Canindé, serão realizados de forma virtual; veja fotos da abertura

Os tradicionais festejos de São Francisco das Chagas, em Canindé, começam nesta sexta-feira, 24, de forma virtual e com encerramento no dia 4 de outubro, que é o dia do santo. A abertura oficial do evento religioso aconteceu nesta sexta-feira, 24, com uma celebração eucarística na basílica e com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da cidade de Canindé e do padroeiro São Francisco.

LEIA TAMBÉM| Geopark Araripe: primeiro parque das Américas reconhecido pela Unesco faz 15 anos



Após o hasteamento e de forma virtual, o reitor do santuário, frei Gilmar Nascimento, presidiu a missa que foi concelebrada pelo pároco de Canindé, frei Francisco Édson, pelo guardião frei Antônio Rodrigues e pelo padre Sílvio. Nas redes sociais do Santuário de São Francisco, a organização das celebrações publicou fotos da solenidade de abertura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As missões serão realizadas com a presença dos romeiros e devotos e as novenas sem público, podendo ser acompanhadas por meio das redes sociais do santuário.



Canal no Youtube: TV Santuário São Francisco das Chagas

Instagram: @santuariocanindece

Facebook: Santuário de São Francisco das Chagas

Emissoras de rádio: São Francisco AM 1.240Khz e Santa Clara FM 106,3Mhz

Acompanhe a programação oficial do festejo

MISSAS

25/9 a 03/10:

Na quadra da gruta: 6h, 7h30, 9h, 11h e 16h

Na quadra paroquial: 8h, 10h e 15h (Obs: nos dias 25, 26/9, 1º, 2 e 03/10)

4/10 (Dia da Festa): na quadra da gruta: 6h, 7h30, 9h e 11h

Na quadra paroquial: 8h e 10h



NOVENAS

25/9 a 03/10 – às 18h, na Basílica de São Francisco, com transmissão, ao vivo, pelas redes socais.



VIA-SACRA VIRTUAL

25/9 a 03/10 – às 5h da manhã, com transmissão, ao vivo, da Basílica.



BATIZADOS

Todos os dias, às 10h e às 15h, na Igreja de Nossa Senhora das Dores. (Sem a presença de convidados, apenas pais e padrinhos).



MOMENTO DA COROA FRANCISCANA

25/9 a 03/10 – às 15h, na quadra da gruta, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.



PROGRAMA INFORMATIVO DA FESTA

25/9 a 03/10 – às 16h30, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.



MISSA SOLENE

Dia 04/10, as 9h, na quadra da gruta, transmitida pelas redes sociais.



AGENDA DAS LIVES EM PROL DA FESTA DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DE CANINDÉ 2021

Dias: 24, 26, 29/9 e 04/10 – às 20h, na quadra da gruta (sem a presença de público).



VISITAÇÃO AO SANTUÁRIO

24/9 a 04/10: Basílica, Igreja de Nossa Senhora das Dores e Igreja de Cristo Rei (Monte) estarão abertas à visitação durante o dia.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags