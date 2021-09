Heitor, o pitbull, é encontrado com ajuda de câmeras após sofrer acidente em Fortaleza

Um final feliz aconteceu para o pitbull Heitor e sua tutora em Fortaleza nessa sexta-feira, 24. Eles se reencontraram após cinco dias do desaparecimento do animal, no dia 19 de setembro. O cachorro foi encontrado com a ajuda de câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE).

O cachorro fugiu de casa no dia 19 de setembro de 2021. A tutora do animal procurou o 25º Distrito Policial (Vila União), que realizou diligências com apoio das imagens do videomonitoramento.

Por meio das câmeras foi possível rastrear os passos de Heitor. Ele acabou sofrendo um acidente e foi resgatado em uma via no Bairro de Fátima por um motorista, que levou o animal para casa. Com a placa do carro, o motorista foi identificado, um subtenente do Exército Brasileiro.



"Chegamos ao endereço do subtenente, que socorreu o Heitor. Fomos ao local e encontramos o animal, que foi entregue à dona com a presença do militar que cuidou dele”, explicou, por meio da assessoria da SSPDS, delegada Rosa de Fátima Barbosa, titular do 25º DP.



