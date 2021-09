Fortaleza recebe sua segunda maior faixa de pedestres nesta quinta-feira, 23

A segunda maior faixa de pedestres de Fortaleza será implantada na avenida Lineu Machado, no bairro Demócrito Rocha, nesta quinta-feira, 23. Na ocasião, serão feitas ainda uma série de intervenções para garantir uma travessia mais segura para as mulheres que passam pelo local.

As ações serão realizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) como parte das atividades da Semana Nacional do Trânsito. O objetivo é proporcionar uma maior área de visibilidade e travessia de pedestres que desejam acessar o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher).

O projeto da segunda maior faixa de pedestres será implantado no cruzamento com a avenida Carneiro de Mendonça e terá duas faixas de 18 metros de extensão. Duas ilhas de apoio à travessia que existem no entorno também receberão intervenções com urbanismo tático, pinturas lúdicas e mobiliário urbano.

Cerca de 23.371 veículos trafegam em média todos os dias pela avenida Lineu Machado e 25.842 pela avenida Carneiro de Mendonça.

A maior faixa de pedestres da cidade fica na avenida Tristão Gonçalves com a rua Liberato Barroso e tem 40 metros de extensão. Para implementar este tipo de equipamento, técnicos do Programa de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito (Paitt) da AMC analisam áreas que são chamadas pólos geradores de viagens. Por possuírem uma maior circulação de pedestres em virtude de empreendimentos implantados nas proximidades, são vias mais propícias a receberem esse tipo de intervenção.

Cidade para mulheres

O “Cidade para Mulheres” é um projeto-piloto que tem como objetivo incentivar o combate à violência contra a mulher a partir da identificação de áreas apontadas inseguras em levantamento colaborativo feito com a população feminina a partir da plataforma Google Maps.

O projeto vai implementar medidas para dar mais visibilidade a diversos pontos da avenida Lineu Machado, como paradas de ônibus e espaços sem uso, por meio do urbanismo tático, requalificação de passeios, melhoria de iluminação e arte urbana.

Além disso, dois espaços da via, com área total de 578 m², vão receber o projeto Praças Vivas, que passarão por intervenções como pinturas lúdicas e limpeza. A medida visa contribuir para a ocupação democrática de espaços ociosos da malha viária.



