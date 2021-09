Granja Lisboa: projeto social leva serviços médicos gratuitos a moradores

O projeto Caminhos da Cidadania vai oferecer serviços gratuitos aos moradores da Granja Lisboa, em Fortaleza, neste sábado, 25. A população será atendida na sede da Associação Nossa Casa Mãe África. A ação, que acontece a partir das 8h30min, disponibilizará consultas com clínico geral, dentista, oftalmologista, bem como aferição de pressão e glicemia. Serviços de assessoria jurídica e atendimento com profissionais de serviço social e psicologia também serão fornecidos pela iniciativa.

O Caminhos da Cidadania tem como objetivo atender pessoas em vulnerabilidade social. A idealizadora do projeto é Denise Menezes, oftalmologista do Hospital de Olhos Neuza Rocha. Segundo ela, a Granja Lisboa tem um dos menores IDHs da Capital, com diversos problemas de acesso à saúde e à mobilidade. “Ações como essa, que são levadas até o quarteirão onde a pessoa mora, são estratégicas. Podemos até não resolver todos os problemas trazidos pelas pessoas, mas orientamos os caminhos para que eles possam receber do serviço público ou de instituições parceiras essas respostas”, declara a representante da iniciativa.

Ação deste sábado atenderá população na Associação Nossa Casa Mãe África (Foto: Caminhos da Cidadania/Reprodução)



O projeto conta com equipe de profissionais voluntários. “Todos eles estão pelo prazer de ajudar e fazem muita diferença na vida de quem é atendido", conta Denise Menezes. Ainda, de acordo com a oftalmologista, todo o trabalho é desenvolvido respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19. Esta é a quarta edição da caravana de serviços, que já passou pelos bairros Praia do Futuro, Veneza Tropical e pela Ocupação Mirassol.

Serviço:

Caminhos da Cidadania na Granja Portugal

Dia: 25 de setembro (sábado)

Horário: 8h30min

Local: Associação Nossa Casa Mãe África - Rua Medelin, 3311, Granja Lisboa, Fortaleza

Informações: (85) 98131-3013



