7º Passeio Ciclístico ocorre domingo, 26; AMC abre inscrições

Com percurso de aproximadamente 18 km, o passeio terá largada na Escola de Mobilidade Urbana, no bairro Varjota. Participantes devem doar 1 kg de alimento não perecível que serão doados para instituições de caridade

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promove neste domingo, 26, a sétima edição do Passeio Ciclístico. O objetivo é incentivar a utilização da bicicleta como meio seguro de deslocamento e desenvolver o convívio pacífico entre condutores e ciclistas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio dos aplicativos AMC Trânsito para Android e AMC Móvel, iOS, ou pelo site.

Para participar, além de efetuar a inscrição, os ciclistas devem doar 1kg de alimento não perecível na concentração, com início previsto para 6h30min, na Escola de Mobilidade Urbana (Travessa Virgílio Borba, sem número, ao lado do Parque Adahil Barreto), no bairro Varjota.

As doações arrecadadas serão distribuídas para instituições de caridade. Além disso, os inscritos vão receber um kit contendo uma camiseta e uma placa de sinalização para bicicleta. Haverá ainda aluguel de bicicletas para o passeio e distribuição de lanches para os participantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O passeio terá início às 8 horas. O percurso será de aproximadamente 18 quilômetros. Agentes de trânsito, distribuídos em viaturas e motocicletas, farão a escolta durante todo o trajeto, assegurando a segurança dos cidadãos.

Sobre o assunto Prefeitura doa bicicletas em alusão à marca de quatro milhões de viagens do Bicicletar

8 vias de Fortaleza ganham parapés para ciclistas

Av. Luciano Carneiro recebe ciclofaixa com barras de separação

Fortaleza realiza programação especial na Semana Nacional do Trânsito

Rota

Saindo da Escola de Mobilidade Urbana, o trajeto passa pelas seguintes vias: avenida Almirante Henrique Sabóia, avenida Júlio Abreu, avenida Dom Luís, avenida Desembargador Moreira, Abolição, avenida Historiador Raimundo Girão, Rua Ildefonso Albano, avenida Beira-Mar, avenida Almirante Barroso, avenida Pessoa Anta, avenida Alberto Nepomuceno, rua Doutor João Moreira, Rua Senador Pompeu, avenida Duque de Caxias, avenida Imperador, avenida Carapinima e Shopping Benfica, que será o ponto de apoio.

A rota tem continuidade pelo trecho da avenida 13 de Maio e segue pela avenida da Universidade, avenida Domingos Olímpio, avenida Antônio Sales, avenida Senador Virgílio Távora, rua Santa Terezinha do Menino Jesus, rua Santa Esmeralda, rua Vicente Leite, rua Major Virgílio Borba e finaliza no retorno para a Escola de Mobilidade Urbana.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags