Fortaleza realiza programação especial na Semana Nacional do Trânsito

As ações, organizadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), contaram com atividades voltadas para direção responsável e preservação da vida

A Prefeitura de Fortaleza realiza uma programação especial em homenagem à Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro. Com o tema “No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas”, o objetivo é intensificar ações de educação, engenharia e acessibilidade que chamem a atenção da população sobre a necessidade de observar as normas de segurança e preservação da vida.

Segundo a entidade, a agenda deste ano já começa com uma novidade. Pela primeira vez, haverá uma exposição dos projetos e serviços desenvolvidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A exposição acontece no Shopping Benfica e segue até o dia 24, nos horários de 14 às 21 horas (segunda a sábado) e de 14 às 20 horas (aos domingos).

O espaço promete expor as principais intervenções desenvolvidas no âmbito da mobilidade urbana. Será ofertado, ainda, o credenciamento de idosos e pessoas com deficiência para vagas de estacionamento, cadastro para curso de pilotagem segura e sistema Bicicletar, distribuição de plaquinhas educativas para bicicletas e diálogo com educadores de trânsito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A programação continua no domingo, 19, com uma mobilização educativa voltada aos ciclistas durante a ciclofaixa de lazer na av. Beira-Mar com a av. Desembargador Moreira. Já na segunda-feira, 20, a ação vai contar com a parceria da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para conscientizar sobre a importância do respeito ao pedestre e ao ciclista. A abordagem será realizada no Terminal da Parangaba, das 7h as 12h.

Já o bairro Conjunto Palmeiras será beneficiado com o Projeto Praças Vivas, que realiza intervenções para revitalização e ocupação democrática de espaços atualmente ociosos da malha viária.

Outro marco da programação está previsto para a terça-feira, 21, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A ação vai contar com o lançamento de uma rota acessível na av. Beira-Mar, entre o Mercado dos Peixes e o Dragão do Mar. No mesmo dia, a velocidade em sete importantes corredores da cidade será readequada para 50 km/h.

Sobre o assunto Ciclista: dia nacional alerta sobre desafios para trânsito mais seguro

A partir de hoje, Denatran passa a ser Secretaria Nacional de Trânsito

Na quarta-feira, 22, Dia Mundial sem Carro, Fortaleza alcança a marca de 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária e ocorrerá a inauguração da nona estação do Mini-Bicicletar, no Pólo de Lazer do Conjunto Esperança, e de mais uma estação do Bicicletar, na avenida Heráclito Graça com a rua Rodrigues Junior. Já na quinta-feira, 23, a av. Lineu Machado receberá uma nova faixa de pedestres e o projeto “Ruas para Mulheres”, que visa melhorar as condições de segurança nas paradas de ônibus.

Finalizando a semana, na sexta-feira, 24, além de uma nova praça viva no bairro Jacarecanga, haverá também uma ação educativa voltada à segurança do motociclista na av. Tristão Gonçalves, de 7h às 11h. A Semana Nacional do Trânsito é organizada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e replicada por diversos órgãos de trânsito em todo o País.

Serviço

Semana Nacional do Trânsito - 2021

Tema: No trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas

Dia 18/09 - Sábado

Início da exposição sobre trânsito no shopping Benfica - até dia 24

Dia 19/09 - Domingo

Mega Ação Educativa na Ciclofaixa de Lazer com distribuição de plaquinhas e adesivos de respeito ao ciclista (av. Beira Mar com av. Desembargador Moreira)

Dia 20/09 - Segunda-feira

Ação Educativa no terminal da Parangaba em parceria com a Etufor de manhã (Adesivagem dos ônibus – Respeito ao Ciclista)

Praça Viva Conjunto Palmeiras

Dia 21/09 - Terça-feira

Readequação da velocidade em sete vias simultaneamente: av. Senador Fernandes Távora, av. Rogaciano Leite, av. Godofredo Maciel, av. Juscelino Kubitscheck, av. Dr. Theberge, av. Parsifal Barroso, av. Heribaldo Costa

Inauguração do Projeto Rota Acessível para pessoas com deficiência entre o Mercado dos Peixes e o Dragão do Mar

Dia 22/09 - Quarta

Dia Mundial Sem Carro

Inauguração da nona estação do Mini-Bicicletar e da estação 192 do Bicicletar

Dia 23/09 - Quinta

Projeto Ruas para Mulheres - Av. Lineu Machado

Sinalização da Segunda Maior Faixa de pedestres do Brasil e Ação de Urbanismo Tático - Lineu Machado

Dia 24/09 - Sexta

Projeto Praça Viva no bairro Jacarecanga

Ação educativa para motociclistas com distribuição de Corta Pipa na av. Tristão Gonçalves

Tags