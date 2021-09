Av. Luciano Carneiro é mais uma via de Fortaleza a receber ciclofaixa

O POVO foi até o local para conferir o funcionamento do novo equipamento da região. A nova ciclofaixa da via possui 2,5 km de extensão

A partir deste mês de setembro, a avenida Luciano Carneiro passa a oferecer mais segurança aos ciclistas que trafegam por ela. Isso porque uma ciclofaixa de 2,5 km de extensão foi implantada na via, junto ao canteiro central no trecho compreendido entre a av. Lauro Vieira Chaves e a av. Ministro Joaquim Bastos. O novo equipamento cruza os bairros Vila União, Parreão e Fátima.

Na manhã desta sexta-feira, 17, O POVO foi até o local para conferir o funcionamento do novo equipamento. A movimentação foi tranquila nesta manhã, mas, entre carros, motos, ciclistas e pedestres, quem passa pela via nos demais dias conta que nem sempre é assim.

"As vezes o movimento fica grande. Aqui tem acidente de moto, de bicicleta, acontece mais nos retornos. 'Tá' com pouco dias que colocaram isso aí [a ciclofaixa], pode melhorar muito, vai ficar melhor pros ciclistas", conta Ribamar Silva, 53, que trabalha há 22 anos como frentista em um posto de combustível na av. Luciano Carneiro.

Em um dia de céu aberto, o músico Gabriel Marques, 23, esforçava-se para subir o trecho mais íngreme da avenida. Montado em sua bicicleta e carregando o instrumento nas costas, ele comemorou a implementação de mais um espaço para ciclistas e destacou a instalação das pequenas barreiras que protegem a ciclofaixa.

"É essencial, por mais que tenha a ciclofaixa, a bicicleta ainda é o veículo menos respeitado no trânsito. A ciclofaixa com essa proteção é uma forma de garantir a nossa segurança. Sempre vemos nas ruas muitas ultrapassagens de motos e de carros pela ciclofaixa", alerta.

O jovem músico conta que fazia, justamente, o trajeto que a nova ciclofaixa passa a abranger. Morador do bairro Vila União, Gabriel utilizou a bicicleta para ir ao Centro.

De acordo com Juliana Coelho, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), a nova ciclofaixa faz parte da conexão entre os dois bairros (Centro e Vila União).

“A medida atende uma importante via da cidade, ligando vários bairros até a região central de Fortaleza. A ciclofaixa da av. Luciano Carneiro tem continuidade nas ciclofaixas já existentes da Jaime Benévolo e Barão de Aratanha, realizando conexão cicloviária desde o Vila União até o Centro”, explica.

Um levantamento realizado pela AMC apontou que, por dia, cerca de 25 mil veículos transitam pela av. Luciano Carneiro. Entre os anos de 2015 e 2020, 449 acidentes foram registrados apenas nesta avenida da Capital. Os números levaram o órgão a implementar outra mudança na região, a diminuição da velocidade máxima da via, que passou de 60 km/h para 50km/h.

Mesmo com parte do espaço que antes era destinado aos carros sendo cedido para a implementação da ciclofaixa e a diminuição da velocidade da via, os motoristas que trafegam pelo local demonsmostraram durante a manhã compreender as intervenções.

"Isso não atrapalha em nada pra gente, acho que é até interessante pro motorista ficar mais atento e ter mais cuidado. Temos que respeitar o direito dos ciclistas e dos pedestres", comenta Araquém de Oliveira, 75.

A aposentada Ana Lopes, 70, é mais uma motorista que trafega pela via. Ela acredita que um respeito mútuo possa solucionar o problema dos acidentes.

"Os motoristas precisam respeitar, e os ciclistas também precisam ter a consciência de ficarem na faixa deles, acidentes poderiam ser evitados. Eu acho que esse tipo de coisa ajuda o funcionamento da cidade, traz mais segurança", destaca.

A AMC ressalta que, assim como ocorre em outras vias da Capital, passar a valer um período educativo de seis meses, a partir da conclusão da sinalização, sem que haja cobrança de multas em caso de infrações à nova velocidade.

Avenida dos Expedicionários

Paralela à av. Luciano Carneiro, a Avenida dos Expedicionários é outra via que recebe uma ciclofaixa e passa por readequação do limite máximo de velocidade, que passa a ser de 50 km/h no trecho compreendido entre as avenidas 13 de Maio e Lauro Vieira Chaves.

Diferente dos 2,5 km de extensão da ciclofaixa da av. Luciano Carneiro, na Expedicionários o espaço para ciclistas terá 3,1 km. Entre 2015 e 2020, 483 acidentes foram contabilizados na avenida.

Atualmente, Fortaleza possui cerca de 400 km de infraestrutura cicloviária. Um aumento superior a 480% quando comparado a 2013. Somente neste ano, foram implantados na Capital cerca de 50 km de malha dedicada a esse público.

De acordo com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil), Fortaleza é a capital do Brasil onde as pessoas vivem mais próximas à infraestrutura cicloviária.

