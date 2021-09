Duas pessoas são baleadas por suspeitos em veículo no bairro Granja Portugal

Duas pessoas ficaram feridas após suspeitos atirarem de dentro de um carro contra pedestres no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 22, na rua Primeiro de Maio. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) trata a ocorrência como uma tentativa de homicídio. Não se sabe, no entanto, se as vítimas baleadas eram os alvos dos atiradores.

A pasta informou, por meio de nota, que as duas pessoas atingidas pelos disparos foram sorridas por populares para hospitais da Capital. Contudo, o órgão não divulgou informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Secretaria, o crime será investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio de inquérito criminal instaurado no 32º Distrito Policial (DP), localizado no mesmo bairro onde a ocorrência foi registrada. Os agentes da corporação estavam em campo realizando investigações até o início desta noite, no intuito de colher provas que ajudem a esclarecer o crime. A Polícia Militar também realiza buscas para capturar os suspeitos.



