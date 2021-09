Rede municipal: 80% dos adolescentes matriculados estão cadastrados para vacinação

Na próxima segunda-feira, 20, os estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos da Rede Municipal devem voltar às aulas presenciais. Conforme acompanhamento diário realizado pela Secretaria Municipal da Educação (SME), do total de 75.768 estudantes na faixa etária entre 12 e 17 anos, 60.752 já estão cadastrados no Saúde Digital para vacinação contra a Covid-19. Número de cadastros corresponde a 80,18% do total de matriculados nesse grupo etário.

A data para início da última etapa do retorno ao ensino presencial é uma expectativa da pasta para que a expressiva maioria dos adolescentes com 12 anos ou mais já esteja vacinada com a primeira dose. Na próxima semana, previsão é que 100% dos alunos da rede já estejam fazendo parte do retorno híbrido. Será um rodízio semanal, com 50% da turma se revezando entre as aulas nas escolas e a realização de atividades domiciliares.

Nesta segunda-feira, 13, foi a vez do retorno dos alunos dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental e do Infantil I e II nas escolas da rede pública de Fortaleza. Considerando as crianças da educação infantil que iniciaram o retorno na semana passada, 61,3% dos alunos da rede já foram incluídos no retorno.

Cadastramento

Conforme acompanhamento disponibilizado na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), atualizada às 20h09min dessa segunda-feira, 13, já foram realizados 189.071 cadastros de jovens entre 12 e 17 anos que moram na Capital. Desse total, 123.369 já receberam a primeira dose do imunizante.

Segundo a pasta municipal da Educação, desde o início do cadastramento dos adolescentes de 12 a 17 anos, as unidades escolares estão realizando mobilização e contato diário com os pais e responsáveis para que o cadastro dos alunos matriculados na Rede Municipal seja efetuado, assim como efetuando o cadastro.

A pasta informa que "as unidades continuam com a ação de sensibilização e esclarecimento junto às famílias daqueles alunos ainda não cadastrados, assim como o apoio à realização do cadastro na plataforma".



No Estado, pelo menos 92 municípios já iniciaram aplicação da primeira dose da vacina em adolescentes de 12 a 17 anos. Número corresponde à metade dos 184 municípios cearenses. O cronograma da aplicação da primeira dose da vacina nesse público ocorre conforme a organização de cada município.

