Chefe de nova facção de Caucaia é preso por ordenar homicídios e ameaçar moradores

Considerado o número 1 de uma nova facção criminosa de Caucaia, Francisco Pereira Rocha, 36, foi preso nesta quinta-feira, 9, suspeito de ser o mandante de pelo menos três homicídios no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O homem também é investigado pelo envolvimento em ameaças contra os moradores da cidade.

Entre esses homicídios, estaria o do borracheiro Ivaneudo Marques Moraes, morto na rua das Nações em 31 de julho. Segundo a Polícia Civil, a morte teria sido motivada pelo fato de o borracheiro estar usando uma calça do uniforme militar, provinda de doações. A vítima foi morta a tiros, com disparos sendo efetuados também em seu rosto.

Conhecido por “Louro da Polda", Francisco Pereira possui diversos antecedentes criminais e é apontado como o sucessor na chefia da organização criminosa após a morte de Alban Darlan Batista Guerra, 25, apontado como um dos fundadores do Comando da Laje, nova facção criminosa responsável por homicídios no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia.

O "Mago"

Francisco Cilas de Moura Araújo, também apontado como fundador na nova organização criminosa, era um dos homens mais procurados do Ceará e foi preso em um apartamento de alto padrão no bairro Uruguai, em Teresina, Piauí, em julho de 2020. O "Mago" já respondia, na época da prisão, por dez inquéritos policiais, entre eles, sete homicídios, um porte ilegal de arma e por furto. Já Darlan foi localizado pela Polícia Civil em um imóvel no bairro Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro. O homem foi baleado em um confronto com a Polícia do Rio e não resistiu aos ferimento.



Seu sucessor, “Louro da Polda", como informado pelas Polícias Civil e Militar do Ceará, em coletiva nesta sexta-feira, 10, já tinha antecedentes criminais por homicídio e por invadir uma residência. Com ele, foi apreendido armas, munição, relógios de luxo e um carro. Ele foi levado para a Delegacia e autuado por porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa.

Com informações de Angélica Feitosa



