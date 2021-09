Saxofonista espancado no Papicu recebe alta e se recupera das lesões em casa

O saxofonista agredido brutalmente por um grupo de pessoas em situação de rua na madrugada dessa quinta-feira, 2, em Fortaleza, recebeu alta hospitalar no fim da tarde desta sexta, 3. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do músico, identificado como Raimundo Valdy, através do perfil oficial dele no Instagram.



“O Valdy já está em casa, segue se recuperando e está melhor. Mais tarde, ele vai se pronunciar para todos vocês”, disse a assessora do saxofonista, Vitória Samia, sem informar em qual unidade de saúde o músico estava internado. Nessa quinta, 2, ela lançou uma campanha solidária nas redes sociais com o objetivo de arrecadar dinheiro para a compra de um novo saxofone, pois o instrumento utilizado por Valdy foi roubado pelos seus agressores.



Nesta sexta-feira, 3, a Polícia Civil identificou quatro pessoas suspeitas de participaem das agressões contra músico. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o caso segue sendo investigado pelo 15° Distrito Policial (DP), na Cidade 2000, com oitivas e coleta de provas.



Espancado e arrastado pelo chão



O saxofonista foi agredido na Rua Júlio Azevedo, no bairro Papicu, ao lado de um condomínio residencial onde o músico havia acabado de se apresentar, atividade que costuma fazer para conseguir renda extra. O ataque foi filmado por moradores do prédio. Nas imagens, a vítima aparece cercada por um grupo de pelo menos 11 pessoas enquanto é espancada com socos, chutes e pisões.



Um dos agressores utiliza até mesmo o próprio instrumento de trabalho do músico para atingi-lo na cabeça duas vezes, ao tempo em que o homem clamava por socorro. Ele ainda foi alvo de uma sequência de pisões na região das costas e levou vários socos na cabeça, pescoço e no abdômen.



O vídeo ainda registra o momento em que a vítima é arrastada por uma mulher no meio da rua com uma corda presa aos pés. “Me ajuda, senhor, me ajuda!”, disse enquanto gritava de dor.



Segundo relato de moradores da localidade, os agressores são usuários de drogas em situação de rua. Eles teriam encurralado o saxofonista após se incomodarem com o barulho causado pelo instrumento utilizado por ele.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, por meio de nota, que a região onde o crime ocorreu é permanentemente patrulhada por agentes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática (FT), do Batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque(CPChoque) da Capital.

