Polícia identifica quatro pessoas suspeitas de agressão a saxofonista no Papicu

A Polícia Civil identificou quatro pessoas suspeitas de agressão a um saxofonista no bairro Papicu, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira, 2. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, as investigações são conduzidas pelo 15° Distrito Policial (DP), na Cidade 2000, e os depoimentos estão sendo colhidos. Os ataques foram filmados por moradores de um prédio residencial onde o músico tinha acabado de se apresentar. Nas imagens, a vítima aparece cercada por um grupo de pelo menos 11 pessoas enquanto é espancada com socos e chutes.

IMAGENS FORTES | Saxofonista é espancado e arrastado pelo chão no bairro Papicu; https://t.co/qLZlNTkmVk pic.twitter.com/cbjBnCTUiA — O POVO (@opovo) September 2, 2021

Em nota, a SSPDS informa que, assim que tomou conhecimento do caso, os policiais civis iniciaram as diligências. O trabalho policial ocorre ainda para identificar as circunstâncias e motivação do fato. De acordo com a Polícia, mais informações serão repassadas em momento oportuno, para não atrapalhar as investigações em andamento.

A SSPDS avisa ainda que a segurança no bairro é feita por meio de viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT), contando ainda com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Cpraio) e do Comando de Policiamento de Choque (Cpchoque), que adotam estratégias de policiamento na região.



Tags