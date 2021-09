Ceará chega a 225 areninhas inauguradas

O Governo do Ceará inaugurou, na tarde dessa segunda-feira, 30, mais três areninhas em três municípios do Interior do Estado: Antonina do Norte, Assaré e Tejuçuoca. Os novos equipamentos foram entregues pelo governador Camilo Santana por meio de evento virtual. Agora, o Ceará contabiliza 244 areninhas, sendo 138 delas no interior e 86 na Capital, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

No evento virtual, o governador informou que o projeto das areninhas é a maior política pública do País, garantindo que todos os 184 municípios cearenses terão o equipamento, alguns contando com até dois, três ou quatro, variando de acordo com o tamanho de cada cidade. Os três equipamentos inaugurados custaram o investimento de R$ 713.236,95, contando com vestiários com banheiros, grama sintética, alambrados e redes, acessos pavimentados e torres de iluminação.

“As areninhas são equipamentos que protegem nossa juventude, estimulam a questão física e a saúde, enfim, melhoram a qualidade de vida das pessoas. É lá que podemos descobrir talentos do futebol, na maior política pública de esporte e cidadania do Brasil. Queremos chegar a quase 600 areninhas até o final de 2022, tem muita areninha que o prefeito urbaniza no entorno, aproveita o ambiente para mudar e melhorar a vida das pessoas, movimenta a economia e muda o local, algumas são até em áreas que eram mais desertas e que se modificam com a chegada desse equipamento”, explicou Camilo. Areninhas utilizadas para realização de jogos entre a comunidade (Foto: Reprodução/Governo do Ceará)



Mais 55 areninhas estão em andamento para serem inauguradas, das quais 28 estão em obras. Além disso, outras 300 encontram-se ainda em processo de licitação ou contratação. De acordo com o portal do Governo do Ceará, o projeto objetiva melhorar a qualidade de vida da população cearense, oferecendo equipamentos esportivos de qualidade dos quais a comunidade possa fazer uso por meio de espaços urbanizados e seguros para convivência, lazer e formação cidadã.

Estiveram presentes no evento virtual, ao lado do governador, o secretário de Esporte e Juventude (Sejuv), Rogério Pinheiro, a vice-governadora, Izolda Cela, e os deputados estaduais Fernando Santana e Edilardo Eufrásio. Mais 55 areninhas estão em andamento para serem inauguradas, as quais 28 estão em obras (Foto: Reprodução/Governo do Ceará)





