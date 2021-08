Mulher é presa com mais de 8kg de cocaína tentando embarcar para Crateús; veja vídeo

Setenta e cinco cartões da Caixa Econômica Federal contendo valores do auxílio emergencial estariam sendo usados como garantia para a comercialização de droga em Fortaleza. Um homem foi preso com os cartões na tarde de segunda-feira, 23, em operação da Polícia Civil. A prisão ocorreu no bairro José Bonifácio e houve ainda apreensão de 1kg de maconha e crack, além de uma arma calibre 38. O nome dele não foi revelado.

De acordo com informações da Polícia, os cartões estavam no nome de usuários que compravam drogas de pequenos traficantes ou pertenciam a familiares de outros envolvidos no tráfico de drogas ou usuários. Segundo as investigações, eles eram entregues para garantir o pagamento do comércio dos entorpecente. "Isso mostra o tráfico se atualizando nas suas atividades ilícitas com essa movimentação financeira", ressaltou o titular da Delegacia de Narcóticos do Ceará (Denarc), Alisson Gomes.

LEIA MAIS| Polícia apreende cerca de 80 quilos de maconha no Bom Jardim, em Fortaleza

No mesmo dia, outra operação da Polícia Civil apreendeu 80 quilos de maconha em uma casa no bairro Bom Jardim, também em Fortaleza. Um homem, suspeito de ser o responsável pela droga, foi preso na ação, carregando a chave da residência usada como armazém para os produtos ilegais. Durante a abordagem, o homem, que não teve a identidade revelada, ainda tentou fugir e reagiu a prisão, mas foi capturado pelos agentes.

A prisão foi realizada também pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) e a ação é em continuidade ao trabalho investigativo realizado na semana passada, que resultou nas apreensões de outros 11 quilos de maconha. Nesta ação, outro homem foi preso e a Polícia encontrou munições para fuzil 762/39, pouco usada pelas forças de segurança das cidades. Esse tipo de material é mais usado, segundo a Polícia, pelas forças militares e têm alta letalidade, podendo penetrar até alguns tipo de carros blindados.





Tags