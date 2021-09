Homem é preso em flagrante quando tentava assaltar uma farmácia na Aldeota

O crime ocorreu no encontro das vias República do Líbano e Desembargador Moreira na tarde desta terça-feira, 31

Um homem que não teve a identidade ou a idade revelada foi preso em flagrante pela Polícia Militar quando tentava assaltar uma farmácia Extrafarma na esquina entre a avenida Desembargador Moreira e rua República do Líbano, no bairro Aldeota, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira, 3. A Polícia Militar foi chamada e atuou o homem em flagrante por roubo. Ele usava uma arma artesanal no momento do crime.

O suspeito e a arma foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota, onde o homem foi autuado em flagrante por roubo.



