Fortaleza é a única região do Estado com praias impróprias para banho

Com temperaturas que, costumeiramente, superam a faixa dos 30º C, o banho de mar é sempre uma boa opção para aliviar o excesso de calor na capital cearense. Entretanto, pelo menos 12 trechos dos 31 disponíveis em Fortaleza estavam impróprios para banho na última sexta-feira, 27, quando a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) emitiu seu último boletim de balneabilidade. A Capital é a única região com praias impróprias para banho, conforme o documento.

Ainda de acordo com os boletins de balneabilidade, o Ceará conta com 54 praias adequadas para banho, sendo 19 em Fortaleza, 17 no litoral Leste e 18 no litoral Oeste.

No âmbito estadual, o cenário deste mês de agosto apresenta melhores resultados em um comparativo com o mês de julho, quando 48 praias estavam aptas para os banhistas. Em Fortaleza, a situação apresentada durante o sétimo mês do ano se repetiu em agosto, com apenas 19 pontos próprios para banho.

LEIA TAMBÉM| 23 municípios do Ceará tiveram redução na população em 2021; veja lista



Fortaleza

A faixa Leste da Capital é a que possui mais pontos apropriados para banho. Apenas o posto 11, trecho que corresponde à região do Farol do Mucuripe, apresenta problemas para os banhistas.

Já o setor Centro apresenta cinco pontos próprios, o trecho vai desde a Volta da Jurema até a foz do Riacho Maceió, além do ponto que se inicia no espigão da Aavenida Desembargador Moreira e vai até a região onde seria construído o Aquário. Outras regiões como os postos 12 e 14, entre a Praia dos Botes, Farol, e entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros, não estão aptos para banhistas.

O boletim não apresenta dados sobre o posto 16, na Capital (entre o espigão da Desembargador Moreira e a Volta da Jurema). De acordo com a Semace, as obras realizadas no local impedem a realização da coleta no trecho.

Por fim, o setor Oeste fortalezense possui apenas três, dos dez pontos, com balneabilidade favorável. O trecho apropriado está entre a avenida Philomeno Gomes, ruas Jacinto Matos e Padre Mororó. Já a praia da Barra do Ceará está imprópria.

Os boletins são emitidos pela Gerência de Análise e Monitoramento da autarquia mensalmente para o litoral do Estado e semanalmente para Fortaleza.

LEIA TAMBÉM| Jovens relatam medo de ir a pontos de vacinação por causa de conflito entre facções



Tags