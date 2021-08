23 municípios do Ceará tiveram redução na população em 2021; veja lista

O Nubank, que é a fintech mais valiosa da América Latina, anunciou ontem a sua quarta aquisição da história. A empresa comprou a Spin Pay, empresa especializada em pagamentos instantâneos para o comércio eletrônico. O valor da transação não foi divulgado, mas ela marca a estreia do Nubank no universo do e-commerce.

"Com essa aquisição, queremos disseminar também no varejo eletrônico o modo Nubank de facilitar a vida dos clientes", afirmou David Vélez, presidente e fundador do Nubank, por meio de nota.

Atualmente, a Spin Pay vem ganhando tração com a popularidade do Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC). Porém, anteriormente, a empresa fundada por Alan Chusid, Felipe Park e Marcelo Mingatos já trabalhava em soluções para substituir o TED e o DOC das transações online - ela conectava as contas bancárias com as carteiras digitais dos clientes, o que permitia pagamentos instantâneos.

Agora, a empresa utiliza o sistema do BC para fornecer ferramentas que permitem o pagamento com um clique ou por meio de QR codes. A Spin Pay tem entre os seus principais clientes varejistas como a Lojas Renner (confecções) e a Cobasi (produtos para pets), além da companhia aérea Gol e da casa de análises de investimentos Empiricus.

A fintech já tinha atraído investimentos anteriores de pessoas como Cássio Casseb, ex-presidente do Banco do Brasil, e Daniel Goldberg, sócio do fundo Farallon, e do fundo Quartz, que tem o presidente do conselho de administração da Renner, José Galló, como um dos responsáveis.

Expansão para o varejo

O Nubank quer aproveitar a popularização do Pix para surfar também no comércio eletrônico. Segundo dados do BC, desde o seu lançamento (em novembro de 2020) até o fim do primeiro semestre o meio de pagamento já movimentou cerca de R$ 1,6 trilhão em mais de 2,4 bilhões de transações.

O e-commerce também está em alta. Segundo dados do índice MCC-ENET, da Neotrust em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital, as vendas no primeiro semestre cresceram 24% em faturamento.

Segundo a companhia, a operação da Spin Pay seguirá independente, e o fechamento do negócio deve ser finalizado nas próximas semanas.

"Para nós, ter essa equipe talentosa ao nosso lado é fundamental para avançar nessa jornada, mantendo o padrão de excelência na oferta de serviços e produtos", disse Vélez. "Sempre buscamos parcerias que estejam alinhadas com nosso propósito e que nos permitam continuar evoluindo."

Esta é a quarta aquisição da empresa, que, apesar de ter sido fundada em 2013, começou a ir às compras somente em 2020. No ano passado, o Nubank comprou a corretora digital Easynvest, com R$ 26 bilhões de ativos sob custódia, além da empresa de tecnologia Cognitect. Em 2021, foi a vez da plataforma de atendimento Juntos.