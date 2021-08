Polícia Militar encerra aglomeração no Benfica; homem é ferido na ação

Uma vaquejada clandestina na zona rural de Barbalha, a 408 km de Fortaleza, foi encerrada entre a noite do último o sábado, 14, e a madrugada de domingo, 15. No local, mais de cinco mil pessoas participaram do evento, sem a utilização de máscaras e sem a prática do distanciamento social. Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Vigilância Sanitária do município estiveram no local após receberem denúncias anônimas. Pela quantidade de pessoas, o evento demorou cerca de 1h30min para ser encerrado após a chegada dos agentes.

No evento, além da aglomeração, a Vigilância também encontrou diversos paredões de som. O número de envolvidos na festa foi o maior já registrado em aglomerações em Barbalha desde o começo da pandemia, avalia o coordenador da Vigilância Sanitária do município, Carlos Henrique Albuquerque. "Foi flagrado um ambiente de aglomeração nunca visto em todo o período pandêmico aqui no município. Em média, foram cinco mil pessoas dispersadas em um parque de vaquejadas, onde as pessoas estavam festejando", explicou o agente à Rádio CBN Cariri.

Por nota, a PMCE informou que o responsável pelo estabelecimento onde ocorria um “bolão de vaquejada” foi identificado e multado pelo órgão sanitário.



Com informações do repórter Guilherme Carvalho da rádio CNB Cariri

