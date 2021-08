Sarto aparece sem máscara em festa e pede desculpas após repercussão de vídeo

O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira (PDT), confirmou nesta quinta-feira, 5, em postagem no twitter, que as obras da nova Feirinha da Beira Mar devem ser entregues até o fim deste ano. O espaço contará com 707 novos boxes fixos e padronizados, destinados ao comércio de produtos artesanais e regionais do Estado.

Em visita ao local, ele publicou fotos informando que as obras da nova Feirinha da Beira-Mar seguem avançando. "Estamos trabalhando para entregar esse equipamento até o fim do ano aos fortalezenses e turistas. A nova Feirinha vai contribuir com o processo de retomada econômica, garantir o sustento dos nossos empreendedores, além de potencializar o turismo e acolher a população", publicou na rede social.

A obra faz parte do projeto de revitalização da Beira Mar de Fortaleza, que estava previsto para ser entregue em junho, mas teve o cronograma adiado para o fim do segundo semestre. Apesar de boa parte do espaço já estar disponível para uso da população, itens como tapumes e máquinas pesadas, além de grandes montes de areia, ainda fazem parte do cenário de um dos principais pontos turísticos da Capital.

Enquanto o trabalho não é concluído, os permissionários da feirinha estão trabalhando no Polo de Artesanato, no bairro Meireles. Eles foram autorizados a retomar as atividades, após o segundo lockdown, no dia 30 de maio.

