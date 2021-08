Incêndio atinge orla do calçadão da Vila do Mar, em Fortaleza

Ainda de causa desconhecida, o incêndio teve início na manhã desta quarta-feira, 18, sendo controlado no início da tarde com o auxílio de duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Parte da orla do calçadão da Vila do Mar, no bairro Pirambu, em Fortaleza, foi atingida por um incêndio na manhã desta quarta-feira, 18. Por conta dos ventos intensos no local, o fogo foi espalhado pela vegetação da orla, mas não alcançou as residências da localidade, e ninguém ficou ferido. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram deslocadas ao local. O fogo só foi controlado no início da tarde, às 14h12, segundo informações dos bombeiros.

De causa desconhecida até o momento e apesar da extensão da orla afetada, o incêndio não foi considerado de grandes proporções. De acordo com o Tenente Falcão, comandante de socorro e oficial responsável pelas diretrizes operacionais da 2ª Companhia de Bombeiros – 2ª Cia/1º BBM (Quartel do Mucuripe), esse tipo de ocorrência tem sido frequente em virtude de fatores climáticos.

"Quando chegamos no local, ao longo de toda a orla, havia pneus que estavam em ignição. Naturalmente, em uma orla não se tem pneus espalhados ao longo de uma vegetação. Se foi criminoso ou não, só a Perícia vai poder informar. Pelos fatores climáticos, não é normal que um pneu entre em ignição espontaneamente", explica o tenente.

Apesar dos danos causados à vegetação local, não houve perdas materiais para os moradores. De acordo com Maria Aurileide, moradora do bairro e dona de um ponto de venda de espetinhos no calçadão, o fogo quase atingiu alguns quiosques de pessoas que trabalham no local. A principal queixa, no entanto, foi a respeito da grande quantidade de fumaça, que acabou por comprometer algumas residências e quiosques, prejudicando o trabalho no local. "A situação está precária de poeira. Vamos ter que limpar tudo, lavar tudo. Não tem como eu trabalhar dessa forma hoje", explicou a moradora.

Ainda segundo Aurileide, os incêndios costumam acontecer com certa frequência na região. Ela também disse que o incidente de hoje, porém, acabou tomando proporções maiores do que as que os moradores da localidade estão acostumados por conta da demora do atendimento prestado pelo CBMCE. A viatura responsável pelo controle do fogo no local foi acionada às 12h08, chegando ao local por volta de 12h45.



O tenente explica que a área da orla da Vila do Mar não está na jurisdição imediata de atendimento, sendo esse o principal fator para a demora. "Fomos informados que, anteriormente, alguns acionamentos tinham sido feitos a outras viaturas mais próximas à região, mas todas estavam atendendo a outros incêndios, por isso que nós fomos acionados. Estávamos finalizando outra ocorrência a 12 quilômetros de distância", informou Falcão.

