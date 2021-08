A morte de um feirante em confronto com a Guarda Municipal em Fortaleza nesta quarta-feira, 18, é investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Ação aconteceu em uma ocorrência na avenida José Avelino, no Centro. Houve disparos de balas, inicialmente identificadas como de borracha, que foi revidado com pedras e estacas de metal.

Segundo a Polícia, o caso foi registrado inicialmente no 34° Distrito Policial (DP), onde o irmão da vítima de 31 anos foi ouvido. O caso agora está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, que já está em campo para apurar a ocorrência.



O confronto aconteceu na madrugada e, segundo relatos dos feirantes, eles teriam sido surpreendidos com tiros de borracha. No Instituto Dr José Frota (IJF), para onde o homem teria sido encaminhado, estavam à espera de informações, conforme apurado, a esposa do permissionário e um grupo de feirantes da Associação dos Feirantes e Ambulantes do Estado do Ceará (Afaece).

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que dará prioridade máxima para achar "alternativa digna" para feirantes da José Avelino. Sarto determinou ainda a abertura de processo para apurar "com todo rigor possíveis excessos". Ele também se solidarizou com as vítimas do confronto ocorrido nesta madrugada entre a Guarda Municipal e os feirantes.

