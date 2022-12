Susclo é o primeiro brechó a participar do Bazar La Boutique

Parceria com o WSolidário fez brechó estrear na 21ª edição do BLB

Entre os dias 16 a 19 de novembro ocorreu mais uma edição do WSolidário, bazar beneficente da influenciadora Thyane Dias e de seu marido, o cantor Wesley Safadão. A ação ocorre todo ano e neste ano foi organizada pelo brechó Susclo, empresa que vem com a missão de mudar a forma como as pessoas consomem moda com peças de segunda mão.

Este ano, o evento ocorreu de forma presencial no Centro de Eventos de Fortaleza e online na pré-venda com peças exclusivas no site da Susclo. Em quatro dias de evento, foram vendidas mais de 1.800 peças do casal, além de peças infantis, em um acervo com marcas como Gucci, Dolce & Gabbana, Animale e Zara. No total, foram arrecadados R$ 100 mil para fins beneficentes.

Para CEO da Susclo, evento ficará marcado no segmento de moda de segunda mão do Estado (Foto: Divulgação)



A CEO da Susclo, Luciana Valente, ressalta o pioneirismo da ação. “Fomos o primeiro brechó a participar do Bazar La Boutique e isso vai ficar para a história do movimento de segunda mão do nosso Estado. Na Susclo, temos o propósito de mudar a forma como as pessoas consomem moda por meio do incentivo ao consumo de roupas de segunda mão e foi incrível ver um novo público aderindo ao movimento”, ressalta.

SERVIÇO

Susclo

É um brechó que incentiva a moda consciente através do consumo de peças de segunda mão. É possível comprar e vender por meio do site, e o brechó também atua de forma presencial e fica localizado na Casa Fredericas, em Fortaleza, na rua Gonçalves Ledo 1226 - Joaquim Távora.

Compre com a Susclo

Venda com a Susclo

Instagram: @susclo_

