WSolidário + Susclo: bazar beneficente de Thyane e Safadão já tem data marcada

Para celebrar os festejos de São João, as marcas que fazem parte da Casa Fredericas — a loja Fredericas, o brechó Susclo, a empresa de comunicação e educação Juntas Colmeia Criativa, o Tetris Estúdio e o Lis Café — se uniram para realizar o arraial mais colorido da cidade. A festa é aberta ao público e ocorrerá no sábado, 18, das 17h às 22 horas.

Durante a noite, a Susclo promoverá uma experiência de trocas de roupas juninas. O objetivo é fazer com que os visitantes levem suas peças de São João sem uso para trocá-las por outras, que também serão "desapegos". Com a troca, quem for à festa sairá com roupas novas para o seu guarda-roupa, ideais para as festas de São João deste ano, colaborando com o meio ambiente por meio de consumo de moda consciente e sustentável.

O evento contará com comidas típicas, recreação infantil e som por conta do DJ Kinas e da DJ Maria Tavares. A casa fica localizada na rua Gonçalves Ledo, nº 1226, ponto de fácil acesso por qualquer meio de locomoção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a Casa Fredericas

O objetivo da Fredericas é ser um espaço de liberdade e acolhimento em suas mais diversas formas, seja no vestir, no sentir ou no lugar por direitos. O projeto da Casa Fredericas agrega à marca negócios locais e sustentáveis de outras mulheres e mães.

Sobre a Susclo

A Susclo é um brechó que tem como objetivo a moda consciente com a compra e venda de peças de segunda mão, que desde então segue com a premissa de colaborar para o meio ambiente e promover a moda circular e a sustentabilidade.

O brechó atua online e agora também em sua loja física, que fica localizada no espaço da Casa Fredericas. A ideia da loja física em colocar um brechó em um lugar que não seja isolado de uma marca autoral sustentável como a Fredericas, faz com que o público possa consumir, tanto uma moda de primeira mão, como uma moda de segunda mão com qualidade.

SERVIÇO

Fredericas

Endereço: Casa Fredericas - Rua Gonçalves Lêdo, 1226 - Centro, Fortaleza/CE

Loja online: www.somosfredericas.com.br

Instagram: @casa.fredericas e @somosfredericas

Susclo

Para comprar: www.susclo.com.br

Para vender com a Susclo: www.susclo.com.br/como-vender

Instagram: @susclo_

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags