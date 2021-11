Startup incentiva moda consciente com compra e venda de peças de segunda mão

Guiada pela máxima “a roupa mais sustentável é a que já existe”, a Susclo é uma startup que tem como objetivo promover o consumo consciente da moda, a partir da compra e venda de peças de segunda mão. Desde sua fundação, em 2019, a Susclo já economizou o equivalente a mais de 14 milhões de litros de água e 21 mil quilos de CO2 por meio da moda circular.

A Susclo trabalha recebendo peças usadas ou novas do público que, então, são anunciadas no site da startup e vendidas para outras pessoas interessadas. Os donos iniciais das vestimentas recebem 40% do valor final da peça. Até o momento, mais de R$ 80 mil de renda extra já foram gerados para as mais de 800 pessoas que desapegaram suas roupas com a startup.

Considerada pela sua equipe como “mais que um brechó on-line”, a Susclo, criada por Luciana Valente, prega o desapego e a moda circular, unindo o útil ao agradável: ajuda as pessoas a venderem as peças paradas no armário e a comprarem roupas em ótimo estado por um preço muito mais em conta, já que elas podem chegar a ter até 75% de desconto em relação ao preço original da loja.

Atualmente, a empresa possui uma plataforma repleta de peças de segunda mão com uma curadoria focada no público feminino, sempre com muita qualidade. Para desapegar, é possível deixar em algum ponto de encontro da marca ou solicitar a ida da equipe da Susclo até a sua casa, caso tenha, no mínimo, 8 peças disponíveis. Para mais informações de como vender suas peças ou adquirir alguma já disponível, basta acessar o site da Susclo.

SERVIÇO

Susclo

Para vender: https://susclo.com.br/como-vender/

Para comprar: https://susclo.com.br/brecho/

Mais informações: (85) 99159 9749



