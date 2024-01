Rio Mar Fortaleza

Shopping inaugura novos serviços para compras digitais: Loja Pop Up RioMar Online e Drive Thru

Loja Pop Up do RioMar Fortaleza Online vai permitir a interação do cliente com a plataforma digital, com demonstração de itens e dinâmica da compra. Além disso, outra novidade é a modalidade de compra online com a entrega por meio de Drive Thru, com um novo espaço criado no shopping, apenas para retirada rápida pelo cliente