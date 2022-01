Shoppings RioMar promovem primeira liquidação do ano com descontos de até 70%

Considerada hoje uma estratégia fundamental para o varejo, a oferta de multicanais de venda e de relacionamento com o consumidor tem avançado cada vez mais. Na terça-feira, 1/12, três grandes shoppings do Grupo JCPM - que já atuam com as vendas online – inauguram a loja Pop Up para permitir ao consumidor experimentar presencialmente a compra pela internet e conhecer mais sobre a plataforma de vendas dos empreendimentos. RioMar Fortaleza, RioMar Recife e Salvador Shopping inovam ao colocar no mall ao alcance dos consumidores os itens das lojas que estão à venda no online e também por permitir o contato direto com a plataforma digital.

No RioMar Fortaleza a loja ficará localizada no Piso L2, próximo à Zara. O espaço é convidativo, confortável e funcional, proporcionando o uso da plataforma digital de vendas. O local terá também a exposição de cerca de 100 itens de diversas lojas à disposição para venda digital com QR Code que levará direto para a área de compras no site do produto selecionado. Um promotor de vendas estará disponível para auxiliar aqueles que ainda não conheçam a plataforma.

Vai ser possível, por exemplo, ver alguns produtos, comprar pela internet e usar a ferramenta “presente”, com o item comprado sendo entregue diretamente por delivery para a pessoa presenteada. Estudos apontam uma conexão direta entre a loja física e as vendas online, um impactando positivamente o fluxo do outro. Hoje, alguns consumidores pesquisam na internet e seguem para a loja física para finalizar a compra. Ou tem contato na loja física e optam por concluir na internet. Por isso, o conceito omnichannel e tão relevante para o varejo como um todo.

O RioMar Fortaleza Online e totalmente administrado pelo shopping, desde o recebimento do pagamento na plataforma, retirada do produto na loja, entrega no destino escolhido pelo cliente. Outro diferencial é a possibilidade de comprar em lojas diferentes e receber tudo em um único pedido, além da “função presente”, em que é possível enviar para alguém especial. No shopping RioMar Fortaleza, a plataforma começou a operar no mês de junho de 2020 e já são mais de 80 lojas cadastradas e cerca de 10 mil produtos disponíveis para venda online.

Novos serviços do RioMar Fortaleza

Outra novidade para os clientes do RioMar Fortaleza Online é a estreia do serviço de Drive Thru. Agora é possível comprar no RioMar Fortaleza Online e, além do pedido por delivery, há a opção de retirada do produto no espaço Drive Thru do shopping, das 12h as 21h. Após a compra, o cliente recebe a confirmação por e-mail, com prazo de 60 minutos para retirada. O Drive Thru está localizado no Estacionamento interno, no Piso E1, próximo ao acesso da Tok&Stok.

Hoje, as vendas online estão presentes em quase todos os shoppings com participação do Grupo JCPM. No Nordeste, a implantação foi pioneira no RioMar Recife em 2019 e os empreendimentos como Shopping Jardins, RioMar Aracaju, Salvador Norte Shopping e RioMar Kennedy oferecem essa opção de compra online com entrega do pedido na casa do cliente.

Serviço:

Lançamento loja Pop Up RioMar Fortaleza Online

Quando: a partir de 1/12

Onde: RioMar Fortaleza, Piso L2, próximo à loja Zara

RioMar Fortaleza Online: www.riomarfortalezaonline.com.br

Delivery com frete grátis, função presente ou retirada dos pedidos no Drive Thru no Piso E1 próximo à Tok&Stock

