IDOR coloca a ciência médica brasileira em destaque no mundo

Mantida pela Rede D’Or, instituição conta com pesquisadores no top 5 dos principais rankings da ciência global

Em 2010, no Rio de Janeiro, um grupo de médicos pesquisadores apaixonados pelo conhecimento científico apostou em um sonho grandioso: produzir ciência de impacto para o Brasil e o mundo. O projeto deu origem a uma das instituições que mais contribui com a pesquisa médica nacional, com pesquisadores líderes em suas áreas de conhecimento, e que desenvolvem projetos locais ou em parceria com cientistas de mais de 80 países.

O Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) é uma instituição privada sem fins lucrativos que tem como principal mantenedora a Rede D’Or, maior empresa de saúde privada da América Latina. “Desde o início, mobilizamos recursos e estimulamos nossos pesquisadores a contribuir com soluções para desafios atuais e futuros, com o objetivo de melhorar a condição de vida das pessoas”, diz Fernanda Tovar-Moll, médica radiologista, presidente do IDOR e cofundadora da instituição ao lado do neurologista Jorge Moll Neto, atual presidente do Conselho de Administração do IDOR.

Além da pesquisa, a instituição atua nos pilares de ensino, com programas de doutorado, pós-graduação e cursos de graduação na Faculdade IDOR de Ciências Médicas (Rio de Janeiro) e na Faculdade Unineves (João Pessoa), além de programas de Residência Médica presentes em diversos outros estados, como São Paulo, Maranhão, Bahia, entre muitos outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O IDOR desenvolve ainda uma ampla lista de atividades de educação médica (congressos, simpósios, meetings e cursos) que impactam milhares de profissionais da saúde em todo o País.

O Instituto também se dedica à área de inovação na saúde, sendo credenciado desde 2022 como Unidade EMBRAPII de Biotecnologia Médica, além de possuir sua própria agência de inovação, o Open D’Or, uma iniciativa voltada a facilitar soluções na área hospitalar e da saúde.

Em Fortaleza, o IDOR atua em parceria com o Hospital São Carlos e com as clínicas oncológicas Fujiday e Oncocentro, todos parte da Rede D’Or.

Prestígio internacional

Representantes do estudo da vacina OxfordAstraZeneca no Brasil (Foto: Divulgação/IDOR)



Segundo o Scival, plataforma da Elsevier que permite levantar dados globais sobre o desempenho de artigos científicos, o IDOR ocupa a 5a posição no mundo em scores de Fisiologia (publicações de Medicina Intensiva), à frente de instituições como a Universidade de Oxford e do Massachusetts Institute of Technology (MIT). E essa é só uma das posições de destaque que o instituto ocupa.

Alguns de seus pesquisadores estão ranqueados entre os cinco mais proeminentes do mundo em suas áreas de atuação, como transtornos psiquiátricos, terapia intensiva e septicemia. Como consequência da qualidade e relevância da pesquisa realizada no IDOR, seus pesquisadores têm sido reconhecidos por instituições de apoio à pesquisa nacionais e internacionais.

Além disso, a excelência em pesquisa do IDOR viabilizou a publicação de mais de 1.800 artigos em revistas científicas internacionais, que renderam mais de 33 mil citações.

Durante a pandemia de Covid-19, o time de pesquisadores assumiu um papel de liderança no País, conduzindo ensaios clínicos que contribuíram para a rápida aprovação da vacina de Oxford/AstraZeneca e participando dos estudos com os imunizantes da Clover Biopharmaceuticals e Coronavac/Butantan.

IDOR em números

+ 100 PhDs entre pesquisadores, colaboradores e professores

+ 1.800 publicações em periódicos científicos internacionais

557 artigos publicados somente em 2021 e 2022

80 países com colaboração científica

+ 33 mil citações

+ 60 programas de Residência Médica e um programa próprio de Doutorado

+ 20 programas de Pós-Graduação Lato Sensu

300 vagas de Residência Médica preenchidas em 2023

11 produtos em desenvolvimento

Impacto das publicações - FWCI*



3.80 - IDOR

2.23 - King's College London

2.16 - Massachusetts Institute of Technology

2.09 - Harvard University

2.03 - Stanford University

1.97 - California Institute of Technology

1.88 - Johns Hopkings University

1.88 - Monash University

1.85 - Columbia University

1.71 - New York University

*Sigla em inglês para índice de impacto de citação ponderada no campo de estudo. Se o FWCI é igual a 1, isso significa que o artigo tem o desempenho esperado para a média global. Se for superior a 1, quer dizer que é mais citada do que o esperado. Impacto referente ao período 2021-2022.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags